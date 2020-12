Lista de lançamentos da semana na Netflix (15/12 e 22/12)

A lista de lançamentos da semana na Netflix está recheada de opções para todos os gostos, mas possui alguns destaques como a série Anitta: Made in Honório e A Voz Suprema do Blues.

Confira abaixo a relação completa de lançamentos da semana na plataforma:

Por Trás Daquele Som – 15/12

O primeiro lançamento da semana é a segunda temporada de Por Trás Daquele Som, série musical que investiga o processo criativo de alguns dos maiores nomes da música. Você pode até não gostar da música de todos os artistas entrevistados, mas não tem como negar a qualidade deles. A nova temporada terá episódios focados em personalidades como Dua Lipa e Trent Reznor (Nine Inch Nails).

Anitta: Made in Honório – 15/12 – lançamentos da semana na Netflix

Surpreendentemente, a semana de lançamentos começa com mais uma produção focado em música. Anitta: Made in Honório é uma série documental intimista que desvenda quem é a cantora brasileira por trás da diva pop. Como resultado, Anitta discute a fama, família e o trabalho duro que realizou desde cedo.

O Estripador – 16/12

Certamente, as séries documentais da Netflix sobre crime rendem alguns dos maiores hits na plataforma. A aposta desta semana é O Estripador, que investiga os crimes do serial killer conhecido como o Estripador de Yorkshire. Será que a polícia britânica será capaz de prender o criminoso obsessivo?

Como Acabar com o Natal – 16/12 – lançamentos da semana na Netflix

Misturando drama e humor, a série Como Acabar com o Natal acompanha Tumi, personagem que deve passar o Natal e o casamento da irmã com toda sua família. Enquanto isso, também deve tentar consertar alguns de seus erros que fazem com que o casamento não seja perfeito. Sem dúvidas, é uma das opções mais legais desta semana.

Quebra Tudo: A História do Rock na América Latina – 16/12

Certamente, as produções sobre música estão em alta neste fim de ano na Netflix. Outro lançamento sobre a arte é o documentário Quebra Tudo, uma investigação sobre a história de bandas como Soda Stereo, Café Tacvba e Aterciopelados. Além de discutir música, o recorte de 50 anos do documentário aborda temas como ditaduras e outros desastres.

Duas por Uma – 16/12 – lançamentos da semana na Netflix

Com a carreira por um triz, uma atriz manda sua substituta para fazer a reabilitação no seu lugar. Esta frase sintetiza o divertido enredo de Duas por Uma, lançamento de comédia da semana na Netflix. O que a atriz não esperava como resultado de sua artimanha era que sua substituta se apaixonasse pelo papel.

O ano de 2020 foi muito obscuro para comediantes, pois muitos deles não puderam fazer seus stand-ups para multidões rirem. Contudo, isso não impediu que o comediante Vir Das achasse uma maneira de fazer seu show. O resultado é especial gravado online durante o isolamento causado pela pandemia.

Schulz Saves America – 17/12 – lançamentos da semana na Netflix

Andrew Schulz é um dos comediantes mais interessantes surgidos recentemente, mas ele ainda não tinha conseguido lançar algo pela Netflix. Finalmente, após o pedido de muitos fãs, Schulz ganhou um especial de comédia dividido em quatro partes. Em cada uma das partes, o comediante discutirá temas como pandemia, política e “predadores”.

Um Natal Nada Mágico – 17/12

Outra aposta da Netflix na comédia é o filme Um Natal Nada Mágico, filme que acompanha um contador aspirante a mágico. Para tentar mostrar seus dotes como mágico, o homem decide convidar seu chefe para o Natal, mas sem saber que o patrão é um dos traficantes mais perigosos da Colômbia.

A Voz Suprema do Blues – 18/12 – lançamentos da semana na Netflix

Certamente, A Voz Suprema do Blues é o maior lançamento da semana. O filme é um dos possíveis indicados ao Oscar 2021 e incrível atuação da atriz Viola Davis no papel de Ma Rainey, personagem principal desta obra baseada em fatos reais.

Namorado de Natal – 18/12

Em todo Natal, Johanne fica ouvindo comentários de sua família sobre sua vida amorosa, mas ela decidiu mudar isso no próximo encontro. Por isso, a jovem decide tentar conseguir um namorado até a véspera de Natal, contudo ela possui apenas 24 dias para isso. Promete ser um filme divertido de natal.

Quatro Histórias de Pecado 18/12 – lançamentos da semana na Netflix

Esta produção asiática possui quatro curtas-metragens que acompanham pessoas muito diferentes entre si: enquanto umas “ousam sonhar”, outras estão “determinadas a atrapalhar”.

Sweet Home – 18/12

A semana não é muito forte para os fãs de terror, mas há um lançamento que pode agradar. Sweet Home acompanha um jovem que deve unir-se a seus vizinhos para sobreviverem, pois todos os humanos estão se tornando perigosos monstros selvagens.

Ariana Grande: excuse me, i love you – 21/12 – lançamentos da semana na Netflix

Sim, a semana tem mais um lançamento sobre música. “excuse me, i love you” acompanha a cantora Ariana Grande durante sua turnê ‘Sweetner”. Além de ter trechos do show, o lançamento mostra “cenas dos ensaios e da vida na estrada.”

Cantando na Cidade Cirandinha – 22/12

Para a criançada, o único lançamento da semana é Cantando na Cidade Cirandinha. “Venha ajudar a turma da Cidade Cirandinha a resolver problemas cantando e usando a imaginação’, é a sinopse destra produção infantil da DreamWorks.

London Hughes: To Catch a D*ck – 22/12 – lançamentos da semana na Netflix

Sem trailer ou sinopse em português, To Catch a D*ck é o novo especial da comediante britânica London Hughes. Durante o programa, a estrela da comédia conta casos absurdos vividos por ela (envolvendo bebida, homens e outras coisas “divertidas”). Certamente, as histórias bizarras devem arrancar alguma risada de quem assistir.