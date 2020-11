Filmes da Netflix no Oscar 2021: veja possíveis indicados

Com as indicações para o Oscar 2021 se aproximando cada vez mais, diversos veículos começam a especular quais serão os filmes escolhidos para a maior premiação do cinema. Como grande parte dos grandes lançamentos surgiram no streaming, a Netflix possui grandes chances de emplacar alguns filmes no Oscar 2021.

Com isso em mente, compilamos uma lista com os principais filmes da Netflix que podem receber indicações ao Oscar 2021. Confira abaixo:

The 40 Year Old Version

Dirigido e produzido por Radha Blank, The 40 Year Old Version certamente é uma das opções mais divertidas desta lista. “Desesperada por uma guinada na vida antes de chegar aos quarenta, Radha troca o teatro pelo rap em busca da própria voz”, sintetiza a Netflix sobre esse filme da Netflix que pode estar no Oscar 2021.

Atleta A – Filmes da Netflix no Oscar 2021

Em 2020, a Netflix lançou diversos ótimos documentários ( como você perceberá por esta lista). Atleta A é um deles e discute um tema polêmico, pois “acompanha as ginastas que sofreram abusos de Larry Nassar, médico da equipe de ginástica dos EUA, e os repórteres que denunciaram os casos”.

The Boys in the Band

Baseado em uma peça teatral lançada em 19868, The Boys in the Band acompanha a relação entre um grupo de amigos homossexuais em festa. O enredo desenrola-se com conversas entre todos sobre seus dramas e vidas pessoais. Na época do lançamento da peça original, a homossexualidade era mal vista e um tabu. Por isso, a obra possui um grande impacto histórico.

Atrás da Estante – Filmes da Netflix no Oscar 2021

Outro forte documentário da Netflix é Atrás da Estante. A sinopse da plataforma sintetiza bem seu curioso enredo: “durante décadas, um casal judeu gerenciou a Circus of Books, uma livraria e sex shop gay de Los Angeles. Neste documentário, a filha do casal conta essa história.”

Crip Camp

Produzido por Michelle e Barack Obama, Crip Camp mostra “um acampamento de verão inovador que motiva um grupo de jovens com deficiência a criar um movimento em busca de novos caminhos para um mundo com mais igualdade”. Por sua temática importante, é uma ótima aposta para o Oscar 2021 de Melhor Documentário de Longa Metragem

Destacamento Blood – Filmes da Netflix no Oscar 2021

Dirigido por Spike Lee, Destacamento Blood mostra a história de um grupo de veteranos da Guerra do Vietnã. Os colegas decidem retornar ao país da trágica batalha para procurar os restos mortais do comandante deles e um tesouro. O filme é um forte candidato ao Oscar 2021, pois discute importantes questões sociais geradas pela guerra e o racismo.

O Diabo de Cada Dia

Embora tenha seu roteiro criticado, O Diabo de Cada Dia é uma boa opção de filme da Netflix no Oscar 2021. Isso ocorre, pois o filme possui um incrível design de produção e belos figurinos. As atuações de Tom Holland e Robert Pattinson também são boas, mas nenhum material de Oscar.

Era Uma Vez um Sonho – Filmes da Netflix no Oscar 2021

O filme baseado em fatos reais acompanha uma estudante de direito que deve voltar para sua cidade natal como resultado de uma emergência. Durante a viagem, ela reflete sobre sua relação com a família, suas histórias e o futuro. Há quem diga que pelo trailer o filme pode ser indicado a um Oscar 2021, mas tudo depende da recepção da obra pela crítica e o público.

Estou Pensando em Acabar com Tudo

O novo hit do diretor Charlie Kauffman é um dos melhores filmes lançados em 2020 A obra não-linear acompanha a tensa viagem de casal de uma mulher que está desejando terminar o relacionamento com o namorado, mas que começa a receber gravações misteriosas em seu celular. O filme certamente vai agradar os fãs de obras como Adaptação e Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças.

Rosa e Momo – Filmes da Netflix no Oscar 2021

A atriz Sophia Loren já está beirando os 90 anos, mas isso não a impede de entregar uma grande performance neste que é um dos grandes lançamentos da Netflix na semana. Em seu primeiro papel em um longa-metragem desde 2009, a atriz romana interpreta uma sobrevivente do Holocausto que estabelece laços com um “garoto de rua complicado”. Certamente, um filme tocante e à altura da atriz.

A Voz Suprema do Blues

A Voz Suprema do Blues ainda não foi lançado,mas promete ser um dos filmes fortes da Netflix no Oscar 2021. Além de trazer a atuação póstuma de Chadwick Boseman, o filme possui uma incrível atuação da atriz Viola Davis no papel de Ma Rainey, personagem principal desta obra baseada em fatos reais.

Mank – Filmes da Netflix no Oscar 2021

Dirigido e produzido pelo renomado David Fincher (Clube da Luta, Se7en e Zodíaco), Mank gira em torno de Herman J. Mankiewicz, ou Mank, roteirista responsável pela criação de Cidadão Kane – um dos melhores filmes já produzidos. Embora foque na problemática figura do roteirista, o filme também oferece um vislumbre de como era a vida na alta sociedade de Hollywood entre as décadas de 1930 e 1940.

A Caminho da Lua

Animado por Glen Keane (responsável por desenhos clássicos da Disney), este filme é um dos melhores lançamentos da semana na Netflix. Ele acompanha a saga de Fei Fei, uma menina inspirada por histórias da mãe, até a Lua. Surpreendente, o objetivo da menina é comprovar a existência de uma deusa lendária.

Os Sete de Chicago – Filmes da Netflix no Oscar 2021

Novo filme do diretor Aaron Sorkin, Os 7 de Chicago mostra a história real de um protesto pacífico contra a Guerra do Vietnã que acabou se tornando um violento combate entre manifestantes e policiais. Você pode não conhecer essa história, mas ela rendeu um dos julgamentos mais importantes dos EUA. Sem dúvida, este é um dos principais lançamentos da semana na Netflix.