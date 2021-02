Que os filmes “Para Todos Os Garotos Que Já Amei” são um sucesso, não tem como negar. Recentemente, a Netflix lançou o terceiro filme da sequência e ele está no TOP 1 no Brasil e os looks de Lara Jean também fazem parte do sucesso dessa saga.

Uma personagem fofa, carismática e muito extrovertida tem a sua personalidade refletida em seu estilo. A escolha do figurino de Lara Jean, então, orna perfeitamente com a proposta da personagem.

Por isso, nós selecionamos os principais looks de Lara Jean. Uma seleção apaixonante que vai fazer você se inspirar e montar os seus looks.

Looks Lara Jean: inspire-se

Interpretada por Lara Condor, a protagonista de “Para Todos Os Garotos Que Já Amei” tem um estilo um pouco retrô, inspirado nos anos 80 e 90.

Além disso, percebe-se um toque do estilo preppy. O estilo preppy é o estilo inspirado nas jovens das escolas nobres dos EUA nos anos 70. Uma personagem simbólica para esse estilo é a Blair Wardolf, de Gossip Girl.

Então, conheça e inspire-se no estilo de Lara Jean e saiba como montar o look perfeito trazendo as escolhas de Lara Jean para o seu dia a dia.

- PUBLICIDADE. -

Vestidos

Para começar a entender o estilo de Lara Jean, não podemos deixar de falar dos vestidos da personagem. Desde o primeiro filme, a personagem sempre aposta em vestidos mais soltos abaixo da cintura e com o desenho bem definido da cintura para cima.

Além disso, os vestidos estampados também fazem parte dos looks de Lara Jean. A combinação de estampas é uma das presenças fortes no estilo da personagem.

Assim, os vestidos de Lara Jean são inspirações para quem quer um look mais leve, mas sem perder o desenho do corpo, valorizando o colo.

- PUBLICIDADE -

E claro que não poderíamos deixar de falar sobre o vestido icônico que Lara usou no fechamento do segundo filme, no baile no local onde ela fazia ações sociais.

Cores nos looks de Lara Jean

Outro ponto forte nos looks de Lara Jean é a escolha das cores. Lara sempre está com cores alegres como amarelo, rosa, verde e azul. Ela também usa o color block em seus looks, além de apostar em looks monocromáticos.

Assim, a escolha das cores para o estilo da personagem combina muito bem com o astral dela, que é bem alegre e divertido, cheio de vida.

Sobreposições

- PUBLICIDADE -

Quem não se apaixonou pelas jaquetas e suéteres de Lara Jean? A personagem sempre está com jaquetas incríveis, sobrepondo-as a vestidos ou outras peças.

Acessórios nos looks de Lara Jean