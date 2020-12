Adaptações de livros ao cinema já não são novidade em Hollywood, mas isso não faz com que eles não sejam um tremendo sucesso. Em 2021, um dos filmes baseados em livros mais aguardados é Duna, obra baseada no clássico de Frank Herbert. Contudo, este não é o único lançamento do calendário de 2021 baseado em um livro.

Confira abaixo outros 12 filmes baseados em livros que serão lançados em 2021:

The Dig – baseado em livro de John Preston

The Dig é o primeiro lançamento baseado em livros de 2021. Seu enredo se passa em 1939 e acompanha a escavação de Sutton Hoo, área de uma necrópole medieval. Certamente, a exploração desta região por arqueólogos foi uma das mais importantes para a conquista de dados sobre a Idade Média. O lançamento será pela Netflix e está previsto para fevereiro de 2021.

Always and Forever, Lara Jean – baseado em livro de Jenny Han

Always and Forever, Lara Jean é o nome do projeto que encerrará a trilogia iniciada pelo hit Para Todos os Garotos que Já Amei. A data de lançamento do projeto ainda não foi anunciada, mas especula-se que deve ser lançado próximo da data do Dia de São Valentim.

French Exit – filme baseado em livro de Patrick DeWitt

French Exit também é um dos filmes baseados em livros que chegarão em 2021. O roteiro foi escrito por Patrick DeWitt (o próprio autor do livro) e acompanha a aventura de uma socialite e seu filho. Embora tenha recebido uma boa herança do marido, a socialite está com pouco dinheiro, e decide se mudar anonimamente com o filho para Paris.

Michelle Pfeiffer e Lucas Hedges encarnarão a mãe e o filho, e suas atuações já têm recebido elogios da crítica.

Chaos Walking – adaptação de Patrick Ness

Chaos Walking será a adaptação cinematográfica do livro Mundo em Caos, escrito por Patrick Ness. Tanto o filme quanto o livro acompanham um mundo distópico, onde todas as mulheres morreram após uma doença e os pensamentos dos homens tornaram-se audíveis.

O filme baseado no livro de Ness terá Tom Holland e Daisy Ridley nos papéis de Todd e Viola, personagens principais da obra.

Fatherhood – baseado em livro de Matthew Logelin

Com Kevin Hart no papel do pai, Fatherhood acompanha a luta de um pai em cuidar de sua filha após a morte da mãe. Embora o roteiro não seja lá muito inovador, a adaptação da obra de Matthew Logelin promete ser um hit emocionante nos cinemas (ou streamings).Sem Remorso – filme baseado em obra de Tom Clancy

Os livros de Tom Clancy sempre são grandes sucessos no cinema, pois são recheados de reviravoltas e ação. Por isso, era de se esperar que uma adaptação do livro Sem Remorso chegasse às telonas eventualmente. O longa será um spin-off da série de filmes Jack Ryan.

Marry Me – filme baseado em livro de Bobby Crosby

Jennifer Lopez e Maluma se juntam a Owen Wilson para recriar nos cinemas a história do livro Marry Me de Bobby Crosby. No enredo, um,a estrela do pop decide casar com um fã desconhecido após descobrir que seu marido estava sendo infiel.

Infinite – baseado no best-seller de D. Eric Maikranz

Embora possua um nome diferente do livro, Infinite é inspirado em um livro de D. Eric Maikranz. Mark Walhberg estrelará a adaptação cinematográfica do livro. A trama é focada em Evan McCauley, um homem que busca desvendar o significado de suas alucinações. Cherry – adaptação baseada em obra de Nico Walker

Cherry é a obra de estreia do autor Nico Walker, mas fez tanto sucesso que já virou filme. O livro acompanha a luta de um veterano que retorna da guerra e acaba ficando viciado em opióides. Ao longo da trama, seu vício piora e ele começa a considerar o roubo de bancos, pois não consegue pagar pelas drogas.

Deep Water – adaptação de obra de Patricia Highsmith

Deep Water é inegavelmente um dos maiores sucessos de Patricia Highsmith. A adaptação com Ben Affleck e Ana de Armas deve ser um dos melhores filmes de 2021. A história mostra um casal que decide abrir o relacionamento para evitar um divórcio, mas tudo muda quando os amantes da esposa começam a desaparecer.

The Last Duel – filme baseado em livro de Eric Jager

Baseado em uma história real, o livro de Eric Jager investiga o último duelo medieval com fins judiciais da história da França. No enredo do livro e do filme, uma mulher afirma ter sido estuprada pelo amigo de seu marido, mas a situação deverá ser resolvida em um duelo mortal.

O Rouxinol – adaptação de obra de Kristin Hannah

Encerrando a lista de filmes baseados em livros, temos o Rouxinol. Seu enredo acompanha Vianne Mauriac e Isabelle Rossignol, duas irmãs que lutam para sobreviver a Segunda Guerra Mundial durante a ocupação alemã na França.

As atrizes Dakota e Elle Fanning são as responsáveis pelos papéis das irmãs.