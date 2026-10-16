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Lula hoje na Globo: assistir transmissão ao vivo da entrevista

Entrevista começa às 21h15

Escrito por Anny Malagolini
assistir à entrevista de Lula ao vivo Foto: Globo
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, será entrevistado pela TV Globo nesta quinta-feira (27), em uma sabatina com os presidenciáveis que disputam as eleições de 2026. A entrevista começa às 21h05, no horário de Brasília, logo após o Jornal Nacional.

Como assistir à entrevista de Lula ao vivo?

A sabatina poderá ser acompanhada pela televisão e pela internet, através da TV Globo, Globonews, G1 e Globoplay.

TV Globo: a entrevista será transmitida ao vivo pela emissora, a partir das 21h15.

GloboNews: a sabatina também terá transmissão simultânea pelo canal de notícias.

g1: quem estiver no celular ou computador poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo portal g1.

Depois da exibição, a entrevista também ficará disponível na íntegra no g1 e no Globoplay.

A conversa terá duração de 40 minutos e será conduzida pelos jornalistas Renata Vasconcellos e César Tralli. Diferentemente de anos anteriores, a entrevista não acontece dentro do Jornal Nacional: ela será exibida em um bloco separado, montado especialmente para a rodada de sabatinas.

O presidente será questionado sobre temas relacionados à campanha eleitoral, ao governo e às propostas para um eventual novo mandato. A participação ocorre poucos dias depois do primeiro debate entre os candidatos à Presidência, realizado pela Band no domingo (23), do qual Lula e Flávio Bolsonaro não participaram.

A entrevista terá 40 minutos.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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