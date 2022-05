Madeleine está viva Pantanal? Morte repete desfecho da novela original

Madeleine está vida em Pantanal ou a personagem já se despediu de vez da trama? O público continua pedindo o retorno da personagem, que apesar de ser considerada “chata” por muita gente, ainda era uma das preferidas dos fãs da novela. Uma cena do capítulo mais recente da atração parece ter encerrado de vez a trama da mãe de Jove, mas a falta de corpos após o acidente e a aparição da personagem como “alma penada” podem devolver as esperanças dos telespectadores.

Madeleine está viva na novela Pantanal?

Madeleine não está viva em Pantanal, de acordo com o que aconteceu na trama original de 1990 na Manchete. No entanto, o folhetim de 2022 é uma obra aberta e no momento continua com o processo de gravações em andamento. Ou seja, se a produção da novela decidir mudar o rumo da personagem, ainda há tempo para que estas modificações sejam feitas pelo autor Bruno Luperi.

Existem duas possibilidades de finais para Madeleine em Pantanal. O primeiro deles é que o que aconteceu na versão original da novela: a personagem sai de cena depois que sofre um grave acidente de avião e morre. Já o outro possível final seria baseado nos planos iniciais que Benedito Ruy Barbosa teve para a trama: a de que Madeleine sobreviveria em Pantanal ao ser cuidada pelo velho do rio. Por enquanto, nada indica que o final em que a personagem sobrevive será usado no remake.

Para quem tem acompanhado a novela diariamente e também as redes sociais da atriz Karine Teles, o final de Madeleine parece ter chegado. Apesar da possibilidade de um outro desfecho em que a mãe de Jove fique viva, após as cenas do acidente irem ao ar, a atriz carioca publicou um texto de agradecimento no Instagram em que se despedia da personagem. Dando a entender que não retornaria ao folhetim.

Além disso, no capítulo da última terça-feira (24), foi exibido em Pantanal um áudio que Madeleine enviou para Gustavo antes de decolar e pareceu fechar de vez a trama da personagem. Na mensagem, ela pedia perdão por algumas atitudes, afirmava que amaria Gustavo para sempre e contava que estava rumo ao pantanal para reconstruir suas relações com Jove, Irma e Zé Leôncio.

Apesar da esperança que alguns telespectadores podem ter conquistado com a cena em que José Leôncio sonha com Madeleine pedindo ajuda, não há indícios que Karine Teles irá retornar às telinhas da Globo em 2022. A famosa já está com outro projeto engatilhado. Segundo o Na Telinha, ela estará em Segundas Intenções, a primeira novela da HBO MAX. As gravações do projeto ainda não começaram, mas a estreia já tem previsão: começo de 2023.

Por que Madeleine precisou morrer na novela Pantanal?

Madeleine não ia morrer na novela Pantanal, mas a personagem precisou deixar a trama em definitivo por conta da atriz Itala Nandi, que pediu para sair do folhetim em 1990. Na época, a atriz que vivia Madeleine na segunda fase da novela da Manchete foi aprovada para trabalhar em documentário na Índia, e por isso precisou encerrar o projeto.

Em entrevista recente ao Extra, a atriz revelou que havia enviado seu pedido a embaixada da Índia cerca de dois anos antes de Pantanal, mas acabou recebendo a aprovação quando já estava gravando a novela. Ela também contou que o diretor Jayme Monjardim foi compreensivo com sua decisão, mas o autor Benedito Ruy Barbosa ficou frustrado.

Assim, o final escolhido para Madeleine, que antes ficaria viva em Pantanal e sob os cuidados do velho do rio, foram modificados e a personagem morreu no acidente. Muito se especulava se Bruno Luperi repetiria o desfecho original da história no remake da TV Globo ou se seguiria um novo caminho, mas até agora, ao que tudo indica, o autor deu o mesmo fim a Madeleine em Pantanal.

Relembre toda a trajetória de Madeleine na novela Pantanal:

Quantos capítulos vai ter Pantanal?

É previsto que o remake de Pantanal ganhe por volta dos 170 capítulos no total, segundo a Folha de São Paulo. Assim, a novela ficaria no ar de março até o final de setembro ou começo de outubro de 2022. Esse é um número bem abaixo do que a versão original da novela na Manchete, que somou mais de 200 capítulos e ficou nas telinhas de março a dezembro.

No entanto, o autor Bruno Luperi explicou em entrevista para a Folha que os capítulos do remake são maiores e compilam mais de um capítulo do original por vez, de 2 a 3 episódios. Assim, a trama não muda muito em relação ao original.

Em papo com o Notícias da TV, Luperi revelou que Benedito Ruy Barbosa fez exigências para que o remake pudesse acontecer: “meu avô falou que só autorizava o remake se eu fosse o autor. E a Globo também queria que eu escrevesse justamente por entender o universo do meu avô. Cresci no pé da cama dele ouvindo suas histórias. E mergulhar no texto da novela foi quase uma terapia para mim porque entendi muito dos valores da nossa família, vivências de infância”.

A substituta de Pantanal já foi selecionada pela emissora. Travessia, de Gloria Perez, tem previsão de chegar as telinhas em outubro. A trama refletirá sobre a tecnologia na modernidade.

