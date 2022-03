Juliana Paes é Maria Marruá no remake da novela Pantanal - Foto: Reprodução/Globo

Nova versão do sucesso originalmente exibido pela TV Manchete estreia em 28 de março

Novela Pantanal primeira versão: o que muda no remake da globo em 2022

A primeira versão da novela Pantanal foi um dos maiores sucessos da televisão brasileira. Agora, a trama escrita por Benedito Ruy Barbosa ganha um remake – e as expectativas estão altas. O folhetim é adaptado por Bruno Luperi, autor da história original, e terá algumas alterações. Mas o que muda?

Elenco será diferente da primeira versão da novela Pantanal

Em comparação a novela Pantanal primeira versão principal, a mudança principal do remake de 2022 está no elenco. Os personagens serão interpretados por atores diferentes. Em 1990, o papel de Juma Marruá ficou com Cristiana Oliveira. Quem interpreta a protagonista agora é Alanis Guillen, atriz de 23 anos conhecida por interpretar Rita em Malhação: Toda Forma de Amar (2019).

José Leôncio, antes interpretado por Cláudio Marzo, agora é vivido por Marcos Palmeira. O papel de Marcos Winter, Jove, fica com Jesuíta Barbosa.

Juliana Paes é Maria Marruá; Osmar Prado é o Velho do Rio; Murilo Benício é Tenório; Isabel Teixeira é Maria Bruaca; Dira Paes é Filó; Karine Teles é Madeleine; Julia Dalavia é Guta; Juliano Cazarré é Alcides; José Loreto é Tadeu; e mais.

Almir Sater, que esteve na versão original da novela na pele de Trindade, agora volta para interpretar o chalaneiro Eugênio. Gabriel Sater, filho do cantor, também está no folhetim e viverá o mesmo personagem que o pai em 1990.

Remake é adaptado por Bruno Luperi

A primeira versão de Pantanal foi escrita por Benedito Ruy Barbosa, um dos mais famosos autores de novela do país. Agora, o remake é adaptado por Bruno Luperi, neto do dramaturgo.

Em entrevista ao jornalista Fefito, do UOL Splash, Luperi afirmou que adaptar a novela para os dias atuais foi um dos maiores desafios. “Tivemos de lidar com esse embarreiramento do tempo”, afirmou.

Ele também contou que seu avô não interferiu no projeto. “Ele sempre me deu a benção desde o começo, me mandou ir com meu coração”, disse.

Antes de Pantanal, foi um dos colaboradores de Velho Chico (2016), também escrita pelo avô. Ele trabalhou ao lado da mãe, a também autora Edmara Barbosa.

Globo exibirá cenas de nudez?

Algumas das cenas mais lembradas de Pantanal são as de Guta. A jovem filha de Tenório (Murilo Benício) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) protagoniza muitos momentos sensuais. Na época, Luciene Adami, que viveu a personagem, foi até capa da Playboy devido ao sucesso da novela.

Ainda não se sabe se Julia Dalavia protagonizará tantas cenas de nudez como Adami e como a Globo irá lidar com a questão.

Pantanal também tem algumas cenas de violência que marcaram a época. Ao longo da novela, Tenório descobre que sua esposa mantém um caso com Alcides (Juliano Cazarré) e decide cortar o órgão genital do peão.

A cena rendeu um dos maiores picos de audiência do folhetim e grande repercussão. Também não há informações sobre como as cenas de violência serão mostradas no horário nobre.

Pantanal começa em 28 de março, às 21h30, na Globo. Após a exibição na TV, os episódios serão disponibilizados para os assinantes do Globoplay.

