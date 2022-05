Atores novela Pantanal: 5 personagens que ainda vão entrar na novela

Ainda há novos atores que vão entrar na novela Pantanal. No ar há dois meses, o folhetim vai apresentar novos personagens nas próximas semanas, incluindo Zefa (Paula Barbosa), a nova empregada de Maria Bruaca (Isabel Teixeira), e a família de Zuleica (Aline Borges), amante de Tenório (Murilo Benício).

Paula Barbosa será Zefa – atores da novela Pantanal que vão entrar na novela

Zefa será interpretada pela atriz Paula Barbosa. Ela será contratada pela família de Tenório após Maria Bruaca se recusar a fazer os serviços domésticos.

A nova empregada da família é uma mulher sofrida, que perdeu os pais muito cedo. Como uma forma de superar a partida precoce de seus pais, ela se apega a Deus e se torna uma pessoa muito religiosa. Ao longo da trama, ela vai se envolver com Tadeu (José Loreto), mas viverá um conflito consigo mesma antes de se entregar para o rapaz.

Aline Borges, a Zuleica

Zuleica é a segunda esposa de Tenório, com quem o vilão tem três filhos. A personagem será interpretada pela atriz Aline Borges. Em breve, a mulher vai dar as caras no Pantanal para ir atrás do marido.

Ela é mãe de Marcelo (Lucas Leto), Roberto (Cauê Campos) e Renato (Gabriel Santana), filhos que praticamente criou sozinha, já que o esposo estava sempre se dividindo entre duas famílias.

“Em 23 anos de profissão, essa personagem é a que mais tem me desafiado. Zuleica é repleta de nuances. Não é uma mocinha. É uma mulher real, atual, cheia de erros, com posicionamentos importantes”, contou a atriz em entrevista ao Notícias da TV.

Lucas Leto, o Marcelo

Lucas Leto interpreta Marcelo, o filho primogênito de Zuleica e Tenório. O personagem já apareceu na trama – ele e Guta (Julia Dalavia) se conheceram em uma festa universitária e trocaram beijos, sem saber que eram meios-irmãos.

É somente quando o celular do rapaz toca que Guta vê a foto de Tenório salva no dispositivo do garoto com a identificação “pai”. Atordoada, ela foge do carro do jovem sem se despedir.

Na versão original da novela, Guta e Marcelo voltam a se envolver e ficam juntos no final – é revelado que ele não é filho biológico de Tenório.

Cauê Campos, o Roberto – atores da novela Pantanal

Cauê Campos chega para interpretar Roberto, segundo filho de Tenório e Zuleica em Pantanal. Ele também chegará na região pantaneira ao lado da mãe e dos irmãos.

No entanto, o rapaz tem um fim tráfico no final da novela. Na versão original, ele fica furioso ao descobrir que Marcelo e Guta ficam juntos – ele não sabe que o irmão mais velho não é filho biológico de Tenório e acredita que a relação dos dois é incestuosa.

Ele sai de barco no Pantanal, mas acaba sendo puxado por uma sucuri gigante e morre. O corpo dele só é encontrado dias depois – ainda não se sabe se o desfecho será mantido.

Gabriel Santana, o Renato

Por fim, Gabriel Santana interpreta Renato, o terceiro filho de Tenório e Zuleica.

Renato é mais um dos filhos do vilão que tem problemas com o pai, além de Guta. Assim como a meia-irmã, o personagem trata o crápula com deboche e acidez.

O ator ficou bastante conhecido por interpretar o Mosca, um dos protagonistas do remake de Chiquititas, exibido pelo SBT em 2013. Também esteve em Malhação em 2019.

