Mais tarde? Que horas começa Alma Gêmea hoje no Vale a Pena Ver de Novo

O horário do Vale a Pena Ver de Novo vai apresentar alterações nesta semana, até 6 de dezembro, por causa da estreia da reprise Tieta, enquanto Alma Gêmea ainda está no ar. Veja como está a programação vespertina da TV Globo.

Horário de Alma Gêmea

A novela Tieta começa a ser exibida às 16h50, e Alma Gêmea vai começar às 17h40 (Horário de Brasília). A dobradinha vai continuar até o dia 6 de dezembro, próxima sexta-feira, dia que marcará a exibição do último capítulo da reprise da trama protagonizada por Serena.

A partir do dia 9, segunda-feira, Tieta será exibida com exclusividade. A estratégia da Globo de exibir simultaneamente os capítulos finais de “Alma Gêmea” e os iniciais de “Tieta” visa proporcionar uma transição suave entre as novelas, mantendo o interesse do público no horário vespertino. Essa abordagem permite que os telespectadores acompanhem o desfecho de uma história querida enquanto se envolve com uma nova narrativa clássica da teledramaturgia brasileira.

Tieta retorna às telinhas após 35 anos de sua exibição original. Escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, o folhetim narra a saga de Antonieta, interpretada por Betty Faria, que retorna à ficção Santana do Agreste para se vingar daqueles que a maltrataram no passado. A trama é conhecida por seu humor irreverente e personagens marcantes, como Perpétua (Joana Fomm), irmã de Tieta.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

Para assistir em 2024, a plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de “Agora na TV”, localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

