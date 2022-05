Maria Bruaca e Alcides ficam juntos? Romance termina em duelo mortal

O primeiro beijo que inicia o romance entre Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré) vai ao ar no capítulo desta sexta, 20, em Pantanal. Após descobrir a traição de Tenório (Murilo Benício), a mãe de Guta (Julia Dalavia) deixará de fazer as tarefas de casa e se entregará ao amor do peão. No entanto, quando seu marido descobrir, a briga entre o patrão e o funcionário terminará na morte de um deles.

Maria Bruaca e Alcides ficam juntos?

Maria Bruaca e Alcides ficam juntos em Pantanal, mas antes vão precisar vencer Tenório.

Alcides vai se tornar o amante de Maria, mas ela também se envolverá brevemente com Levi (Leandro Lima), porém o peão está mesmo interessado em Muda (Bella Campos). O peão confessará que tem um fetiche por pés – e se encantará pelos pés de Maria.

Passado o breve envolvimento com Levi, Alcides e Maria continuam se encontrando às escondidas até a reta final da novela, quando Tenório finalmente descobrirá que está sendo traído pela esposa. Além de uma grande briga armada pelo crápula, ele ainda planejará uma vingança contra o funcionário. O pai de Guta pega o amante de sua esposa desprevenido e castra o rapaz.

Mesmo depois do confronto, Alcides e Maria continuam se encontrando, e Tenório decide matar de vez o peão. Quando o vilão está prestes a atirar no funcionário, Zaquieu (Silvero Pereira) distrai o pai de Guta, que acaba atirando no ex-mordomo.

Enquanto isso, Alcides aproveita a distração do patrão e o acerta com uma lança, matando-o. Em seguida, o amante de Maria Bruaca joga o corpo do patrão em um rio cheio de piranhas, que o devoram.

Como será o primeiro encontro de Maria e Alcides?

O romance entre Maria e Bruaca começará com um passeio de barco. Será a própria esposa de Tenório quem vai pedir para que o peão saia com ela para ver o Pantanal. “A começá pela prainha”, pedirá Bruaca.

É lá que se passam a maior parte das cenas românticas da novela. Maria se sentirá livre e inspirada, e soltará o cabelo pela primeira vez no folhetim. “Nem eu nunca vi a sinhora assim… Tão bunita”, dirá Alcides, que ficará sem graça e pedirá desculpas pelo elogio. No entanto, Maria irá beijar o peão. “Tá perdoado!”, dirá ela.

“É só que acontece umas coisa na vida da gente que vai matâno a gente aos pôco. Mais, graças a Deus, eu tô viva de novo… Sinto isso. Uma vontade de vivê, de entrá nessas água, pra me lavá o corpo e a alma… Pra me purificá… Daqui pra frente eu só vô fazê o que eu quisé na minha vida!”, concluirá a mãe de Guta enquanto mergulha no rio.

Segredo de Alcides é revelado: não será só Maria Bruaca quem mudará o comportamento. No mesmo capítulo, o público descobrirá que o peão é filho do jagunço que matou o irmão de Juma (Alanis Guillen) e que seu pai também foi morto no conflito de terras causado por Tenório. Apesar da fúria inicial da menina-onça, os dois vão se unir para se vingar do vilão mais adiante na história.

