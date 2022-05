Maria Bruaca de Pantanal: atriz é filha de cantor e irmã de ator da novela

Maria Bruaca e Quim podem não se conhecer em Pantanal, mas na vida real eles são da mesma família. Ambos os atores são filhos do cantor e compositor Renato Teixeira, que também fará uma participação no folhetim nas próximas semanas.

Maria Bruaca de Pantanal é filha de quem?

Maria Bruaca, vivida por Isabel Teixeira, é filha de Renato Teixeira. Seu irmão, Chico, que também esteve na primeira fase do folhetim como Quim, um dos peões de José Leôncio.

A personagem de Isabel é uma das mais marcantes da novela. Casada com Tenório (Murilo Benício), é constantemente humilhada pelo marido. Em breve, ela irá descobrir que o crápula mantém uma amante e três filhos em São Paulo. Será a partir daí que ela vai engatar um romance com Alcides (Juliano Cazarré).

Já Quim, vivido pelo seu irmão Chico Teixeira, esteve apenas na primeira fase da trama. Ele é um dos peões de maior confiança de José Leôncio, ao lado de Tião (Fábio Neppo). Os dois foram designados pelo patrão para cuidar de outra fazenda de sua propriedade em Minas Gerais e por lá ficaram.

Em breve, José Leôncio receberá a notícia de que Tião morreu. Após a morte do amigo, Quim vai voltar para a fazenda do patrão para uma despedida. Desolado com a morte de seu melhor amigo, o peão também falecerá.

Zé Leôncio vai pedir para que seus outros peões façam uma roda de viola em homenagem aos seus grandes amigos que partiram.

Renato Teixeira participa de Pantanal

O próprio Renato Teixeira fará uma participação especial da novela. Depois da morte de Tião, o personagem vai aparecer na fazenda de José Leôncio. Quem vai interpretar o personagem agora que ele está mais velho será o pai de Chico e Isabel.

Quim aparecerá tocando seu vilão sozinho, sentindo falta do irmão que a vida lhe deu. Ele não vai suportar a morte do amigo e também morrerá. “Eu fui pego de surpresa com esse convite para fazer o Quim mais velho. Eu sempre me envolvi muito com temas de novela, com trilhas, até já escrevi novela com Jayme Monjardim, já participei de dois filmes, mas sem texto”, contou o cantor em entrevista à Folha de S.Paulo.

“Foi um momento único. Participar dessa novela que tem meu filho, Chico Teixeira, meu compadre Almir e minha filha, Isabel Teixeira, é uma alegria imensa. Eu me sinto recompensado”, concluiu.

Pai e filho na novela

Renato, Chico e Isabel não são os únicos pai e filhos em Pantanal. A trama também conta com Almir Sater e Gabriel Sater, nos papéis de Eugênio e Xeréu Trindade.

Gabriel Sater interpreta o mesmo personagem que seu pai Eugênio na versão original de Pantanal, exibida pela extinta TV Manchete. Inclusive, os dois já até contracenaram juntos no folhetim durante um duelo de viola nas rodas de música organizadas na fazenda de José Leôncio.

Pantanal vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, horário de Brasília, na Globo. Os episódios ficam disponíveis no Globoplay após a exibição na TV.

+ Trindade de Pantanal 1990: quem interpretou o peão misterioso?