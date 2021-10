Maria Clara de Império, Andreia Horta estará em Um Lugar ao Sol

A próxima novela de Andreia Horta será Um Lugar ao Sol. A atriz está no ar atualmente na reprise de Império (2014) como Maria Clara, filha de José Alfredo (Alexandre Nero). A partir de novembro, o público poderá assistir o novo trabalho da artista o horário das nove.

Qual será a personagem de Andreia Horta em Um Lugar ao Sol?

Andreia Horta interpretará Lara, uma jovem que mora no Méier, Rio de Janeiro, e é formada em Gastronomia. As informações são da colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo. Neta de Noca (Marieta Severo), a mocinha vai se apaixonar por Cristian, um dos gêmeos protagonistas interpretados por Cauã Reymond. Ao longo da novela, após vários acontecimentos, a personagem será levada a crer que o rapaz morreu.

Um Lugar ao Sol vai contar a história de dois irmãos gêmeos, Cristian e Renato, interpretados pelo ator Cauã Reymond. A mãe dos garotos morre durante o nascimento e eles vão parar em um orfanato. Um deles foi adotado por uma família milionária e, na vida adulta, desenvolve problemas com o excesso de álcool. Ele viverá um romance com a vilã Bárbara, interpretada por Alinne Moraes. O segundo gêmeo ficou no orfanato. Ele trabalha como manobrista e vendedor ambulante, e vai se envolver com a personagem de Andreia Horta.

Quando começa a novela?

A data de estreia ainda não foi confirmada pela emissora, mas Império já entrou em sua reta final e deve terminar em novembro. A Globo já começou a soltar pequenos teasers da nova novela durante a programação.

Um Lugar ao Sol é escrita por Lícia Manzo, autora de A Vida da Gente (2011), que foi reprisada recentemente na emissora, e Sete Vidas (2015). Agora, será exibida a quarta novela de autoria de Manzo, sendo a primeira na faixa das nove.

Além de Cauã Reymond, Alinne Moraes e Andréia Horta, o elenco de Um Lugar ao Sol conta com outros nomes de peso: Andréa Beltrão, Reginaldo Faria, Maria Flor, Danton Mello, Regina Braga, Natália Lage, Marco Ricca e Marieta Severo, entre outros.