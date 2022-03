Maria Marruá antiga: Cássia Kis esteve na novela da Manchete em 1990

A mãe de Juma é uma das personagens mais importantes da novela Pantanal. Desde o primeiro capítulo do remake produzido pela TV Globo, a mulher tem chamado atenção e despertado a curiosidade do público, que agora tem a chance de ver uma oura atriz no papel. Quem foi a Maria Marruá antiga? Personagem foi interpretada por Cássia Kis.

Quem foi a Maria Marruá antiga?

A Maria Marruá antiga foi papel da atriz Cássia Kis. A personagem era casada com Gil e perdeu três filhos no início da trama, durante brigas entre donos de terras. Gil se vinga do assassino de seu terceiro filho e depois o casal se muda para o pantanal em busca de um recomeço.

Após todo o sofrimento que viveu pela perda dos filhos, Maria Marruá se nega a ir para a cama com marido, por conta do medo de engravidar novamente. Porém, durante um momento de paixão como o amado, ela se entrega e acaba grávida de Juma.

A bebê então nasce, e movida pelo trauma, Maria Marruá abandona a garota em um barco. Porém, Maria se arrepende da decisão e recupera a menina em seguida. Após o nascimento de Juma, Gil é morto por um jagunço e a mulher passa a criar a filha sozinha nas matas.

Reclusas, as duas são conhecidas por serem verdadeiras feras e quem se aproxima tem medo. A lenda que cerca a vida da dupla é que mãe e filha se transformam em onça-pintada quando ameaçadas.

Atualmente com 64 anos de idade, Cássia Kis já soma mais de 40 anos na carreira de atriz e seu trabalho mais recente foi o filme O Pastor e o Guerrilheiro (2022). Antes disso, ela esteve no longa O Auto da Boa Mentira (2021) e a série de terror original da Globoplay, Desalma (2020).

Em outubro de 2020, Cassia Kis revelou para a coluna de Patrícia Kogut no O Globo que estava conversando com a produção do remake de pantanal e que aguardava uma resposta definitiva sobre sua possível participação no folhetim. A atriz disse que ficaria feliz de fazer uma ponta na novela, mas aparentemente a negociação não foi para frente. Cassia Kis não citou mais o assunto em entrevistas e a famosa não foi anunciada como parte do elenco da novela pela TV Globo.

Se a antiga Maria Marruá fizer uma participação em Pantanal de 2022, será uma surpresa que ainda não foi revelada ao público pela emissora. Até agora, foi anunciado que os atores da versão original que estão de volta ao folhetim são Marcos Palmeira (que será José Leôncio na segunda fase), Paulo Gorgulho (que vive Ceci) e Enrique Diaz (com o personagem Gil).

Atriz no remake de Pantanal

Em 2022, o papel que foi de Cássia Kis passa para Juliana Paes. Em comparação, quando Cássia Kis interpretou Maria Marruá na antiga Pantanal, a atriz estava com 32 anos de idade. Cristiana Oliveira, que era a Juma, tinha 27 anos. Já Juliana Paes tem atualmente 43 anos de idade e Alanis Guillen, que vive sua filha, tem 23 anos.

Paes era grande fã da novela quando criança e acompanhou todos os capítulos ao lado dos pais. A atriz revelou antes da estreia do remake que aceitou o convite para ser Maria Marruá em questão de segundos. Assim que foi abordada pela produção da novela, a famosa brincou: “quando a gente começa?”.

A carreira de Juliana Paes começou aos 19 anos, em 1998, como figurante em alguns capítulos da novela Malhação. Na época, ela estava na universidade e estudava publicidade e propaganda, profissão que não seguiu com carreira.

Dois anos depois de seu trabalho de figurante, Juliana Paes conseguiu um papel de verdade em uma novela, a Rita de Laços de Família. Após este primeiro trabalho em um folhetim, a atriz não parou mais. No seguinte esteve em Brava Gente, Sítio do Picapau Amarelo e em uma de suas personagens mais marcantes, a Karla de O Clone.

A atriz ficou famosa e passou a estrelar produções na TV Globo como a novela Caminho das Índicas (2009), a série Gabriela (2012), entre outras. A carioca esteve em novelas, séries, filmes e minisséries ao longo dos anos.

Agora em 2022, além de ser Maria Marruá em Pantanal, Juliana Paes também aparece no filme Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz.

Qual o final de Maria?

Maria Marruá é assassinada na antiga novela Pantanal, o que tudo indica é que seu desfecho será o mesmo na nova versão do folhetim, na Globo. Na trama original, a personagem é abordada durante uma pescaria no rio e fica sob a mira de uma arma.

Quem vai atrás da personagem é o filho do homem que Gil assassinou no Paraná, após a morte de seu terceiro filho. O rapaz é irmão de Muda e está junto da farsante no plano de se vingar da família Marruá. Maria não se rende e bate na arma do irmão de Muda, e assim começa uma briga corporal com o mau-caráter.

Os dois caem na beira do rio e se batem até que o rapaz consegue se soltar dos braços de Maria Marruá, ele sai correndo e é perseguido pela mãe de Juma. Depois que recupera a arma, se vira e atira em Maria, que logo cai no chão. Ela ainda tenta atingi-lo, mas fica fraca e não levanta mais.

Em seguida, o assassino foge e Juma encontra o corpo da mãe. A jovem chora muito, lamenta o acontecido e se despede.

