Filho de Almir Sater em Pantanal: conheça o personagem Trindade

O filho de Almir Sater em Pantanal vai interpretar Trindade, personagem que seu pai viveu em 1990 no folhetim da TV Manchete. Gabriel Sater, de 40 anos, só aparecerá na trama a partir da segunda fase da novela e despertará a curiosidade de muitos, pois é um peão cheio de mistério.

Qual é o personagem do filho do Almir Sater em Pantanal?

Filho de Almir Sater em Pantanal, Gabriel Sater vai interpretar Trindade no remake da TV Globo. O personagem é um peão que aparece nas terras de José Leôncio em busca de trabalho. Quase um nômade, Trindade se muda de tempos em tempos, passando por diversas fazendas em busca de serviços que possa exercer como peão ou violeiro.

Músico, o rapaz também toca bastante sua viola no folhetim. Ele fica próximo de Tibério, administrador da fazenda, que permite que o violeiro passe uma noite nas terras dos Leôncio e depois arranja um trabalho para o peão. Uma das lendas que cerca a vida de Trindade é que o peão teria um pacto com o diabo e que sua viola seria enfeitiçada.

Além disso, o personagem que agora será do filho de Almir Sater em Pantanal costuma soltar algumas premonições que deixam até os mais céticos com a pulga atrás da orelha.

O personagem de Trindade foi interpretado pelo próprio Almir Sater na Pantanal de 1990, o violeiro ia aparecer pouco na novela, mas depois se tornou um nome relevante da produção e estendeu seu contrato. A pequena participação de Sater agradou Benedito Ruy Barbosa, assim como o público, e então o peão ganhou um espaço maior na trama.

Gabriel Sater, na época com 9 anos de idade, esteve no set de gravação de Pantanal ao lado do pai e contou que até serviu de pombo correio para o elenco e a produção durante as filmagens. O ator revelou que nunca quis tanto interpretar um personagem quanto Trindade e que ser selecionado para o papel foi a realização de sonho. “Eu realmente sonhei muito que isso tudo acontecesse, tanto o remake da novela, quanto a possibilidade de interpretar Trindade”, comentou em entrevista ao DCI pouco antes da estreia do remake.

Final de Trindade na novela Pantanal

O desfecho da história de Trindade na novela original de Pantanal foi ao lado de Irma, papel de Carolina Ferraz na primeira fase e Elaine Cristina na segunda parte da novela. Os dois ficam juntos e felizes, além de terem um filho. Em 2022, Irma será interpretada por Malu Rodrigues e depois Camila Morgado.

Gabriel Sater fala sobre papel em Pantanal, carreira e novo álbum – Veja entrevista completa

Outras novelas de Gabriel Sater

O filho de Almir Sater já atuou em Meu Pedacinho de Chão, novela escrita por Benedito Ruy Barbosa para a faixa das 18h da TV Globo. O folhetim foi pequeno, teve 96 capítulos no total, e ficou no ar de abril a agosto de 2014. Na trama, Gabriel Sater interpretou Viramundo, um violeiro talentoso que também se revelava um grande compositor.

Durante a novela, Viramundo namorava escondido com Milita, personagem de Cintia Dicker (esposa de Pedro Scooby), e chegava a se casar com ela.

Além desta novela, o único trabalho do filho de Almir Sater na televisão é Pantanal, agora em 2022. Em 2018, Gabriel estrelou o filme Coração de Cowboy, sua única aparição no cinema.

Em Coração de Cowboy, Gabriel interpretou o músico Lucca:

Almir Sater em Pantanal 2022

Além do filho, Almir Sater também estará na versão de 2022 de Pantanal da TV Globo. O cantor vai interpretar um novo personagem, Eugênio. Viúvo, o homem é o responsável por guiar a chalana que faz a travessia até o pantanal e também abastece a casa dos moradores.

Eugênio não apareceu no capítulo de estreia da novela Pantanal, mas estará presente em ambas as fases e vai interagir com vários núcleos do folhetim – Além de ter um duelo musical com o personagem de Gabriel Sater durante uma parte da trama. Foram ofertados papéis de maior protagonismo para Almir, mas o ator recusou.

