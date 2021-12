Miguel de Carinha de Anjo hoje: como está Pedro Miranda?

Pedro Miranda tinha 10 anos quando apareceu pela primeira vez como o famoso Miguel no folhetim infantil do SBT, lá em 2017. Mas como está o Miguel de Carinha de Anjo hoje? A trama está de volta a emissora de Silvio Santos, em reprise que deve ir até 2022.

Quatro anos após a novela Carinha de Anjo, o ator Pedro Miranda, intérprete personagem Miguel, continua atuando. Hoje, aos 14 anos, o artista mineiro soma participação em filmes, série e até em um reality.

Quando a novela Carinha de Anjo chegou ao fim, em 2018, Pedro deu um novo passo na carreira e participou do reality show musical da TV Globo, o The Voice Kids. Aprovado para o time de Claudia Leitte, Pedro Miranda conseguiu alcançar a semifinal do programa e chegou bem perto do sonhado 1º lugar da competição.

Depois disso, o intérprete de Miguel em Carinha de Anjo atuou em 10 Horas para o Natal em 2020 e no ano seguinte apareceu em A Caverna de Petra e Mundo CurioZoo. Para quem está buscando assistir mais trabalhos do Miguel de Carinha de Anjo hoje, também é possível conferir a animação da Pixar e Disney “Luca”, Pedro Miranda dubla o personagem Alberto na versão brasileira da produção.

Pedro Miranda também é cantor

Dono de uma voz que conquistou muita gente no The Voice Kids, o eterno Miguel de Carinha de Anjo hoje também é cantor. Pedro Miranda tem uma página no Spotify em que você pode acompanhar algumas canções já lançadas, como Curtição e In The Same Boat.

Além disso, Pedro tem um canal no Youtube em que compartilha suas produções originais, vida pessoal e covers. No canal, o famoso tem quase 9 mil inscritos, no Instagram soma 345 mil seguidores e no Facebook 25 mil fãs.

Em 2018, Pedro fez uma participação especial na peça Detetives da Natureza e realizou alguns números musicais na atração. A peça buscava incentivar crianças a economizar água e cuidar do meio ambiente.

Assista o videoclipe oficial do cantor:

