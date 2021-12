Como está Renata Randel de Carinha de Anjo hoje?

Primeiro papel da garota nas telinhas, a personagem Bárbara deu destaque para Renata Randel em Carinha de Anjo. Antagonista na novela, a garota tinha 10 anos quando estreou na produção do SBT. Saiba como ela está hoje!

Como Renata Randel de Carinha de Anjo?

Renata Randel de Carinha de Anjo completou 15 anos de idade em 2021. Atualmente, a atriz não está envolvida em nenhum projeto nas telinhas ou cinema, mas ela tem se dedicado aos estudos. No final de novembro, a garota compartilhou nas redes sociais que acabou de se formar no ensino fundamental. A partir de 2022, a atriz estará no ensino médio.

Renata Randel tem comentado a reprise de Carinha de Anjo no Instagram e compartilhado alguns de seus momentos pessoais com os amigos, a famosa não revelou até o momento aos fãs ou entrevistas se vai voltar para frente das câmeras ou palcos do teatro em breve.

A carreira de Renata Randel na televisão começou com Carinha de Anjo, mas antes disso a paulista já trabalhava em outras áreas da atuação, aos 6 anos de idade ela já estava no teatro. Além disso, ela também atuou no curta Além da Escuridão (2014) e no filme As Aventuras de Billy (2015).

Depois que viveu Bárbara em Carinha de Anjo, de 2016 a 2018, Renata Randel atuou em mais um filme antes de sua atual pausa, Renascidos – Novo Coração, produzido pela Seven Filmes.

No Youtube, Renata tem um canal com 113 mil inscritos, no TikTok ela soma mais de 67 mil fãs e no Instagram tem 322 mil seguidores.

Quem era Bárbara na novela infantil?

No folhetim do SBT, Bárbara era uma menina de 7 anos que rivalizava com a protagonista, Dulce Maria, de 5 anos. A menina contava com Frida (Sienna Belle) em suas travessuras e sempre aprontava alguma contra a personagem de Lorena Queiroz.

A garotinha era egoísta, invejosa e implicava o tempo todo com a filha de Gustavo (Carlo Porto).

