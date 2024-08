Morre Silvio Santos aos 93 anos

Comunicador foi de camelô a milionário com a fundação do SBT

O apresentador e empresário Silvio Santos morreu neste sábado, 17 de agosto, aos 93 anos. O famoso já estava afastado da televisão desde setembro de 2022 e internado desde o início de agosto na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O SBT confirmou o falecimento do fundador da emissora com uma nota nas redes sociais."Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que vc sempre será eterno em nossos corações", diz o comunicado.

Silvio Santos morreu do que?

Silvio Santos foi um dos mais conhecidos comunicadores do Brasil, começando a vida como camelô no centro do Rio de Janeiro até se tornar o dono do Baú da Felicidade e do SBT.

Senor Abravanel, nome verdadeiro do famoso, vendia capa para títulos de eleitor nas ruas cariocas. Depois, passou a vender canetas, e seu talento para se comunicar chamou atenção do diretor de fiscalização da Prefeitura do Rio, que sugeriu que ele participasse de um concurso de locutores na Rádio Guanabara.

Nascido para trilhar a carreira artística, Silvio Santos venceu o concurso, mas trabalhou por pouco tempo na rádio. Apesar de ter voltado a trabalhar como camelô, ele teve outras experiências em rádios ao mesmo tempo que começou a se arriscar na carreira de empreendedor.

Em 1950, se tornou locutor da Rádio Nacional. Já em 1959, o Baú da Felicidade foi registrado em seu nome - Manoel de Nóbrega, quem criou o Baú, chamou Silvio para ajudá-lo nos negócios, que conseguiu contornar a má fase que o empreendimento passava.

Foi apenas em 1961 que ele chegou nas telinhas com o programa Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista. Foi na mesma emissora que ele deu inicio ao Programa Silvio Santos, que segue no ar até hoje e é considerado o mais duradouro da televisão mundial.

Também passou pela TV Tupi e Globo antes de fundar sua própria emissora, o SBT, em 1981, bastante conhecida por atrações como A Praça É Nossa, Show do Milhão, Teleton e as novelas mexicanas.

Silvio Santos deixa seis filhas. As duas mais velhas, Cíntia e Silvia, são frutos do primeiro casamento do empresário com Maria Aparecida Vieira, morta em 1977. Já Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, são da segunda união do apresentador com Íris Abravanel, com quem seguia casado. O famoso também deixa 13 netos.

