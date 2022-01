Quem são os 13 netos do Silvio Santos? Conheça a família

Silvio Santos é pai de seis mulheres e avô de treze netos. Um deles é Tiago Abravanel, famoso por seus trabalhos na música e na televisão, e por ser um dos participantes da atual edição do BBB 22. Abaixo, conheça os herdeiros do império do ‘dono do baú’.

Tiago, Vivian e Ligia Abravanel – Netos do Silvio Santos

Cíntia Abravanel, filha mais velha de Silvio, tem três filhos: Vivian, Tiago e Ligia. Tiago Abravanel, 34 anos, é o neto mais famoso de Silvio. Ele já atuou em algumas novelas da Globo e em musicais, fez dublagens e apresentou programas da televisão. Atualmente, é um dos brothers confinados no Big Brother Brasil. Já Lígia e Vivian não seguem carreira artística e vivem longe dos holofotes.

Lígia é casada e mãe de dois filhos, Miguel e Davi, bisnetos do de Silvio, assim como Vivian, mãe de Matheus e Luiza.

Luana e Amanda – Netos do Silvio Santos

Luana, de 23 anos, e Amanda, de 15 anos, são filhas de Silvia Abravanel. A primogênita nasceu com síndrome de galactosemia, que impede a absorção do açúcar presente no leite materno, e possui um déficit neurológico devido a complicações ocorridas no momento do parto.

Gabriel, Manoela e Lucas

Os três são filhos de Daniela, primeira filha de Silvio com Íris Abravanel. Gabriel é o mais velho, atualmente com 9 anos de idade. Manoela tem 8 anos e Lucas é o mais novo, com 4 anos. Eles frutos do casamento da herdeira com o empresário Marcelo Beyruti.

Pedro, Jane e Senor – Netos do Silvio Santos

Patrícia Abravanel, uma das filhas mais famosas de Silvio, também é mãe de três filhos. As crianças são frutos do casamento da apresentadora com o político Fábio Faria. Pedro tem 6 anos, Jane tem 2 e Senor tem apenas 1 ano – ele recebeu esse nome em homenagem ao seu avô.

Nina e André

A filha caçula de Silvio, Renata, é mãe de dois filhos, fruto do casamento com o empresário Caio Curado. Ela é uma das herdeiras do apresentador que vive longe dos holofotes, de forma discreta. O casal tem uma menina, Nina, de quatro anos, e André, de 2 anos.

Já Rebeca Abravanel é casada com Alexandre Pato desde 2019. O casal ainda não tem filhos, mas a herdeira já disse que seu maior sonho é ser mãe.

