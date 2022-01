Ator escondeu a participação no BBB 22 do avô até o momento da divulgação de seu nome

Tiago Abravanel é um dos confirmados no Camarote do BBB 22. O famoso é conhecido por sua carreira na música e na televisão, e por ser parte da família dona do SBT. Uma das dúvidas entre o público é sobre quem é a mãe de Tiago Abravanel, neto do Silvio Santos. Conheça a família do novo brother.

Quem é a mãe de Tiago Abravanel

A mãe de Tiago Abravanel é Cíntia Abravanel, filha mais velha de Silvio Santos. O ator é um dos três filhos da primogênita do dono do SBT, fruto do relacionamento dela com o empresário Paulo César Corte Gomes.

Além de Cíntia, Silvio tem mais cinco filhas. A mãe de Tiago e Silvia são do primeiro casamento do apresentador com Aparecida Honória, falecida em 1977. Já Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata são da união de Silvio com Íris Pássaro, com quem é casado até hoje.

Em entrevista ao Gshow, Tiago disse que não contou para o seu avô sobre a participação no reality show da Globo. Quem também se mostrou surpresa com a confirmação do ator no BBB 22 foi Patrícia Abravanel, tia do brother. “Não acredito!! Que corajoso!!! Nunca assisti a um ‘BBB’, agora vou ter que assistir!!! Não sei nem que dia passa! Que coragem!!! Imagina o frio na barriga dele!!! Meu Deus!! Que ele possa nos surpreender e nos conquistar ainda mais com seu carisma, personalidade alegre e sensível!!! Vou estar na torcida e tentar acompanhar!! Abrava Takes BBB!!! Certeza que o Brasil vai se apaixonar ainda mais por você!! Vai em frente”, escreveu a apresentadora nas redes sociais.

Os dois tiveram um desentendimento em junho de 2021, quando Patrícia fez comentários preconceituosos durante o programa Vem Pra Cá. Tiago, que é abertamente homossexual, publicou um vídeo em seu Instagram dizendo que não ia “passar a mão na cabeça” da tia pelos comentários homofóbicos.

O famosos é casado com o produtor de TV Fernando Poli, com quem mantém um relacionamento há sete anos. A relação dos dois, porém, só foi exposta ao público em 2019.

Filhas de Silvio Santos: saiba quem é quem na família

Participantes BBB 22

Naiara Azevedo – Cantora Tiago Abravanel – Ator e apresentador Linn da Quebrada – cantora e atriz Douglas Silva – Ator Jade Picon – Empresária e influencer Maria – Atriz e cantora Brunna Gonçalves – Bailarina e influencer Paulo André – Atleta olímpico Pedro Scooby – Surfista Arthur Aguiar – Ator e cantor Vinicius – Bacharel em direito Natália – Modelo e designer de unhas Rodrigo – Gerente comercial Bárbara – Relações públicas e modelo Lucas – Engenheiro e estudante de medicina Eslovênia – Estudante de marketing e modelo Eliezer – Designer e empresário Jessilane – Bióloga e professora de biologia Luciano – Ator e bailarino Laís – Médica

LEIA TAMBÉM:

Naiara Azevedo – Cantora

Tiago Abravanel – Ator e apresentador

Linn da Quebrada – cantora e atriz

Douglas Silva – Ator

Jade Picon – Empresária e influencer

Maria – Atriz e cantora

Brunna Gonçalves – Bailarina e influencer

Paulo André – Atleta olímpico

Pedro Scooby – Surfista

Arthur Aguiar – Ator e cantor

Vinicius – Bacharel em direito

Natália – Modelo e designer de unhas

Rodrigo – Gerente comercial

Bárbara – Relações públicas e modelo

Lucas – Engenheiro e estudante de medicina

Eslovênia – Estudante de marketing e modelo

Eliezer – Designer e empresário

Jessilane – Bióloga e professora de biologia

Luciano – Ator e bailarino

Laís – Médica

LEIA TAMBÉM:

Conheça 10 curiosidades da Eslovênia do BBB 22

Instagram do Vinicius do BBB 22: público vê semelhanças com Juliette