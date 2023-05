Acabou o mistério! A Rede Globo confirmou nesta manhã de segunda-feira, 22 de maio, que Mulheres de Areia vai voltar às telinhas da emissora. O folhetim vai substituir Chocolate com Pimenta no Edição Especial a partir do próximo mês e já foi reprisada outras vezes.

Quando começa Mulheres de Areia na Globo em 2023?

Mulheres de Areia vai substituir Chocolate com Pimenta na faixa das 14h45 da TV Globo a partir de junho. O dia exato ainda não foi revelado pela emissora.

A trama estrelada por Gloria Pires já foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo em 1997 e depois entre 2011 e 2012, além de ganhar reexibição no canal Viva em 2016. Os capítulos completos da trama estão disponíveis na Globoplay para os assinantes desde 2020.

Sucesso da faixa das 18h00, o folhetim de Ivani Ribeiro foi exibido originalmente entre 1 de fevereiro de 1993 e 25 de setembro do mesmo ano. A trama mostra a rivalidade das irmãs gêmeas Ruth e Raquel (Gloria Pires).

A história se passa na fictícia cidade Pontal D’Areia, que fica no litoral fluminense. No começo do folhetim, Ruth retorna para a cidade depois do tempo que passou dando aulas na escola primária de uma fazenda. Ela é doce e calma, além de ter um bom coração, o que é muito diferente de sua gêmea Raquel, que é egoísta e malvada.

Com o retorno de Ruth para a casa da família, Raquel aproveita a semelhança física delas para tentar conquistar o namorado da irmã, o bem-sucedido empresário Marcos Assunção (Guilherme Fontes). A vilã consegue ficar com o amada da irmã, mas ao sofrer um acidente no mar, é dada como morta e então Ruth assume seu lugar. O problema é que Raquel não morreu de verdade e pretende se vingar.

