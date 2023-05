Novela Mulheres Apaixonadas elenco: quem é quem na trama

Duas décadas após sua estreia nas telinhas, Mulheres Apaixonadas está de volta e será exibida nas tardes da Globo de segunda a sexta-feira! O folhetim de Manoel Carlos substitui O Rei do Gado e aparece no Vale a Pena Ver de Novo pela segunda vez. Relembre quem era quem no elenco da novela!

Helena de Christiane Tornoli no elenco de Mulheres Apaixonadas

Em Mulheres Apaixonadas, Christiane Tornoli viveu mais uma personagem chamada Helena do autor Manoel Carlos. Nesta trama, a protagonista é casada com o saxofonista Téo (Tony Ramos). Ela adota um garoto com o marido e não sabe que o menino é filho biológico dele com a ex-prostituta Fernanda (Vanessa Gerbelli). Sua situação fica difícil depois que ela reencontra Cézar (José Mayer), um amor do passado que mexe com seus sentimentos.

Tony Ramos

Tony Ramos interpretou Téofilo Ribeiro Alves, ou apenas Téo. Ele é professor de literatura, mas não exerce a profissão e se dedica ao mundo da música, atuando como saxofonista para uma banda que toca em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Ele esconde que no passado teve um relacionamento com Fernanda, com que teve um filho, Lucas (Victor Curgula).

José Mayer foi paixão do passado no elenco da novela Mulheres Apaixonadas

Interpretado por José Mayer, o personagem César Andrade era um médico neurocirurgião bastante conhecido por ser eficiente e exigente. Viúva de Isabel (Chris Bonna), ele tem Laura(Carolina Kasting) como sua assistente, com quem mantém um romance. Ao decorrer da trama, ele acaba reencontrando Helena, um amor da juventude, que mexe com seu coração.

Vanessa Gerbelli

Papel de Vanessa Gerbelli, Fernanda Machado já foi garota de programa, teve uma relação com Téo e é mãe de Salete, que vive com ela, e Lucas, que foi criado como filho adotivo por Téo e Helena. Ao longo da trama, a mulher morre vítima de uma troca de tiros que ocorre no Leblon.

Leia também – Ex-marido de Vanessa Gerbeli é casado com Priscila Sztejnman; conheça

Bruna Marquezine – Mulheres Apaixonadas elenco

Mulheres Apaixonas foi a primeira novela da atriz Bruna Marquezine. Na época em que começou a gravar o folhetim, ela tinha 7 anos de idade e realizou seu oitavo aniversário enquanto a produção ainda estava no ar. Na trama, ela vive Salete, filha de Fernanda. Após a morte da mãe, ela passa a viver com a avó, mas no final da trama descobre-se com um teste de DNA que ela é também filha de Téo.

Veja também – Como estão as crianças de Mulheres Apaixonadas hoje?

Vera Holtz

Vera Holtz viveu no elenco de Mulheres Apaixonadas a professora Santana Gurgel. Ela ensina religião e geografia na mesma escola em que Helena trabalha e é uma grande amiga da família da protagonista. Na trama, ela luta contra o alcoolismo e também decepções no campo do amor.

Helena Ranaldi tinha casamento abusivo com Dan Stulbach

Helena Ranaldi e Dan Stulbach interpretaram o casal Raquel e Marcos no elenco da novela Mulheres Apaixonadas. Ela é professora de educação física e precisa lidar com a violência e ataques de ciúmes do marido. Enquanto trabalha na Escola Ribeiro Alves, acaba se apaixonando por aluno, Fred (Pedro Furtado).

Confira – Mulheres de Areia vai substituir Chocolate com Pimenta

Pedro Furtado é Fred – Mulheres Apaixonadas elenco

Pedro Furtado interpretou Frederico de Souza Duarte, o Fred, aluno por quem Raquel se apaixona ao longo da trama. Ele é filho de Marcelo (Zé Carlos Machado) e Eleonora (Joana Medeiros), que são separados, e tem natação como sua grande paixão. Apesar de despertar o interesse de Marcinha (Pitty Webo), se apaixona de volta pela professora de educação física.

Confira – Fred de Mulheres Apaixonadas: por onde anda Pedro Furtado

Susana Vieira

Susana Vieira ganhou o papel de Lorena na produção, irmã de Téo. Ela é professora de história, mas não exerce o cargo e trabalha como diretora-geral da Escola Ribeiro Alves. É uma mulher animada, carismática e cheia de paixões que acaba envolvida com Expedito (Rafael Calomeni), um rapaz bem mais jovem que ela.

Leia – Papel de Susana Vieira, veja como Cândida morre em Terra e Paixão

Rodrigo Santoro é Diogo – Mulheres Apaixonadas elenco

Rodrigo Santoro interpretou o personagem Diogo Ribeiro em Mulheres Apaixonados, filho de Lorena (Susana Vieira) e Rafael (Cláudio Marzo) e irmão de Vidinha (Júlia Almeida). Bonito e galantedor, ele é um bon vivant que gosta de curtir a vida e conhecer diferentes mulheres.

Camila Pitanga no elenco de Mulheres Apaixonadas

Médica, Luciana Ribeiro foi papel de Camila Pitanga. A jovem é filha de Téo (Tony Ramos) com Pérola (Elisa Lucinda) e se dá bem com os dois, sendo querida também entre a família do pai, que no começo da trama é casado com Helena. Seu padrasto é músico Ataulfo (Laércio de Freitas), com quem se dá muito bem.

Cláudio Marzo – Mulheres Apaixonadas elenco

O veterano Cláudio Marzo interpretou Rafael Nogueira na novela Mulheres Apaixonadas, ex-marido de Lorena e pai de Diogo e Vidinha. Ele é gerente e um hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro e mora em uma das suítes do local. Durante a trama, tem um caso com a telefonista Leila (Xuxa Lopes).

Personagem de Giulia Gam era ciumenta com Marcello Antony

Giulia Gam foi Heloísa, irmã caçula de Helena, e mulher de Sérgio, papel de Marcello Antony. Na trama, Heloísa não era nada fácil, era uma mulher problemática e ciumenta que tinha uma relação conturbada com o amado. Por conta de suas inseguranças, era desconfiada de todas as mulheres que se aproximavam de seu marido e mesmo com os conselhos das irmãs, não conseguia mudar.

Maria Padilha é Hilda – Mulheres Apaixonadas elenco

O papel da atriz Maria Padilha foi o de Hilda, irmã do meio de Helena e Heloísa. Diferente da caçula da família, Hilda era uma mulher centrada e dava bons conselhos. Esposa de Leandro (Eduardo Lago) e mãe de Elisa (Giselle Policarpo), sua vida sofre um baque quando ela descobre um câncer de mama ao longo da trama.

Marcos Caruso

Marcos Caruso foi o personagem Carlos de Souza Duarte, mais conhecido como Carlão. Ele era casado com Irene (Marta Melinger) e tinha dois filhos, os jovens Dóris (Regiane Alves) e Carlinhos (Daniel Zettel). Carlão era instável no campo de trabalho e não conseguia parar em emprego nenhum, vivvendo de pequenos trabalhos de contabilidade para amigos e vizinhos.

Alinne Moraes e Paula Picarelli – Mulheres Apaixonadas elenco

As atrizes Alinne Moraes e Paula Picarelli viveram as personagens Clara Rezende e Rafaela Godoy, respectivamente. As suas eram estudantes da Escola Ribeiro Alves e viviam grudadas. Ao perceber o romance que nascia entre elas, os pais de Clara, Roberto (David Herman) e Margareth (Laura Lustosa), ficam incomodados com a aproximação e tentam separar a dupla.

Regiane Alves

Regiane Alves interpretou a megera Dóris na trama. Filha de Irene e Carlão, ela era um terror com os avós e vivia os maltratando. Nada amigável ou compreensível, ela gera transtornos na família porque não quer mais dividir o quarto com o irmão e acha que os avós podem se mudar para o quarto da empregada, para que um cômodo fique livre para ela no apartamento.

Elisa Lucinda

O papel da atriz Elisa Lucinda foi o de Rita de Cassia da Silva Rodrigues, conhecida como Pérola. Ela era a cantora da banda de Téo e o conheceu quando ainda era jovem. Da paixão que teve pelo saxofonista surgiu a filha Luciana (Camila Pitanga), de quem tem muito orgulho. Mesmo depois de se separar de Téo continuou amiga dele e se casou depois com Ataulfo (Laércio de Freitas).

Carolina Dieckmann e Erik Marmo foram casal de altos e baixos

Carolina Dieckmann viveu a personagem Edwiges, filha de Argemiro (Umberto Magnani) e Ana Batista (Regina Braga), e Erik Marmo interpretou Cláudio, filho de Marta (Marly Bueno) e Onofre Moretti (Serafim Gonzales). Os jovens viveram um romance na novela cheio de reviravoltas. A virgindade da moça é uma questão complicada entre o casal, já que ela não pensa estar pronta para o próximo passo e quer se casar virgem. E para piorar, Claudio acaba engravidando outra moça ao longo da trama

Saiba – Filhos de Carolina Dieckmann: conheça a família da atriz

Carol Castro

Papel de Carol Castro, Gracinha é filha de Celeste (Sheila Mattos) e Orlando (Caco Baresi). Ela trabalha para a família de Cláudio e tem o carinho de Marta, se tornando uma agregada da família. Ao decorrer da novela, a moça fica envolvida com Cláudio e acaba engravidando do namorado de Edwiges.

Confira – Qual o ano da novela Mulheres Apaixonadas?

Lavínia Vlasak e Nicola Siri – Mulheres Apaixonadas elenco

Lavínia Vlasak viveu Estela na trama, prima de Helena, Hilda de Heloísa. A mulher é rica, divertida e também atrevida. Divorciada de um norte-americano endinheirado que a deixou quando percebeu que não teria seu afeto, ela reencontra no casamento de Diogo (Rodrigo Santoro) o padre Pedro (Nicola Siri), o que mexe muito com seu coração. No passado, ela se apaixonou pelo religioso ainda criança, durante sua primeira comunhão.

Leia também – Qual o final de Mulheres Apaixonadas: quem morre e quem fica com quem