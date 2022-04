Murilo Benício Pantanal: ator viverá o vilão Tenório na 2ª fase

Em breve, Murilo Benício entra em Pantanal para trazer um personagem sem escrúpulos e condenável para as telinhas. O público irá conhecer o vilão Tenório a partir dos capítulos da segunda fase do remake da TV Globo, que estreia na terceira semana de exibição do folhetim de 2022.

Quem é Murilo Benício em Pantanal?

Murilo Benício interpreta Tenório na novela Pantanal, o personagem é marido de Maria Bruaca (papel de Isabel Teixeira em 2022) e é pai de Guta (Julia Dalavia). Ele é prático, frio e só se importa com os próprios interesses. Quando criança, ele perdeu os pais que eram boias-frias e passou a se virar no mundo.

Além disso, o personagem de Murilo Benício em Pantanal é um homem conservador, machista e moralista. Apesar de seus preconceitos e julgamentos da vida alheia, ele mantém escondido uma segunda família. Em São Paulo ele tem uma amante, Zuleika( Aline Borges), com quem acaba tendo três filhos, Renato, Marcelo e Roberto.

O personagem de Murilo Benício em Pantanal também esconde um passado sombrio no Paraná. Apesar de só dar as caras na segunda fase da novela, o mau-caráter foi citado no primeiro capítulo do remake, por ter enganado Maria Marruá e Gil em uma compra de terras em Sarandi. O casal pagou uma bolado ao homem, que não fez nem um centavo chegar as mãos do real dono do terreno.

Entre algumas das cenas mais polêmicas do personagem na novela Pantanal, Tenório castra o peão Alcides quando descobre um caso de seu funcionário com Maria Bruaca. O momento acontece na reta final do folhetim.

Quem interpretou Tenório na versão de 1990

Na novela Pantanal de 1990, o papel do vilão que agora será vivido por Murilo Benício foi de Antônio Petrin. Na época, o ator tinha 52 anos de idade. Atualmente com 83 anos, o famoso está afastado das câmeras desde 2020, em que atuou em seu último filme, Compro Likes.

O sucessor do papel, Benício, tem 50 anos e continua com a agenda cheia. O ator está com dois filmes para serem lançados, O Caminho da Vitória e Cão de Guarda, e nos últimos tempos atuou na novela Amor de Mãe e na minissérie Se Eu Fechar Os Olhos Agora.

Em papo com a imprensa pouco antes da estreia da novela, Benício contou que não assistiu a versão original da novela e seu Tenório será um pouco diferente, pois preferiu ficar longe da interpretação de Petrin, para não repetir o trabalho do veterano e criar sua própria versão do personagem.

Quando Murilo Benício aparece no remake de Pantanal?

A segunda fase de Pantanal começa no dia 12 de abril, terça-feira, porém, Murilo Benício não aparecerá logo de cara nesta nova etapa do folhetim. O personagem só integrará a história a partir do dia 14 de abril, capítulo que será exibido na quinta-feira, segundo o resumo cedido pela emissora e sujeito a alterações sem aviso prévio.

Nestes primeiros capítulos de Murilo Benício no remake de Pantanal, ele lidará com a chegada de Guta, que estudava em São Paulo, e será visitado por José Leôncio. A chegada de Jove no Pantanal fará com que ele fique interessado em juntar Guta e Jove, no intuito de conseguir colocar as mãos na fortuna do pai do rapaz.

Veja trecho de Murilo Benício na pele de Tenório em Pantanal:

Spoiler – Final de Tenório em Pantanal

Tenório morre no final da novela Pantanal, se nada mudar entre as duas versões, o personagem de Murilo Benício se despedirá da trama ao confrontar Alcides depois da castração do amante de sua esposa.

O vilão tentará matar o peão, mas Alcides será mais esperto, conseguirá cravar uma lança no peito do mau-caráter e em seguida o jogará no rio para que seja devorado por piranhas.

