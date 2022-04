Quando começa a segunda fase de Pantanal e o que muda na novela

A atual novela das nove está na primeira fase, essencial para entender a história do fazendeiro José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira) e da família Marruá. Abril é quando começa a segunda fase de Pantanal e quase todo o elenco será substituído, e também haverá a chegada de novos personagens na trama.

Quando começa a segunda fase de Pantanal na Globo

A emissora ainda não divulgou oficialmente quando a segunda fase começa, mas as primeiras cenas de Juma Marruá (Alanis Guillen) estão marcadas para irem ao ar em 19 de abril, terça-feira, de acordo com o Notícias da TV. Sendo assim, a próxima etapa do folhetim deve começar nas próximas semanas.

O público já acompanhou o desaparecimento de Joventino (Irandhir Santos), a paixão de Filó (Leticia Salles) por Zé Leôncio, a viagem do fazendeiro do Rio de Janeiro, o casamento com Madeleine (Bruna Linzmeyer) e até o nascimento de Jove, vivido por Jesuíta Barbosa na segunda fase.

A história da família Marruá também já está bem encaminhada. Chico (Tulio Sterling), terceiro filho do casal, foi assassinado ainda nos primeiros capítulos, o que fez com que Maria (Juliana Paes) e Gil (Enrique Diaz) se mudassem para o Pantanal.

Maria agora está grávida, mas não quer ter o bebê devido aos traumas relacionados à maternidade e pensará em abandonar a recém-nascida Juma em uma canoa. A mulher se arrepende e volta para buscar a menina.

O que acontece na segunda fase?

O início da segunda fase de Pantanal é marcado por um salto no tempo de 20 anos. Juma e Jove já estarão adultos e entram para se tornarem os protagonistas da história.

Jove terá crescido longe do pai Zé Leôncio. Madeleine não se adaptou ao estilo de vida no Pantanal e fugiu de volta para o Rio de Janeiro com a ajuda de Gustavo, agora vivido por Caco Ciocler. Durante os últimos 20 anos, o rapaz conviveu apenas com a mãe e sua família na zona Sul carioca.

No entanto, Jove tem o desejo de se conectar com o patriarca e irá até a região pantaneira atrás dele. Os dois não vão se dar bem, já que o rapaz não sabe nada sobre a cultura da região e vira chacota entre os peões por ter um jeito delicado.

A essa altura da trama, Juma também já será adulta. A jovem terá herdado o poder da mãe de se tornar em onça-pintada quando se sente ameaçada. É nessa fase que Maria é assassinada, deixando a filha órfã.

Os atores intérpretes dos personagens já conhecidos pelo público mudam. Marcos Palmeira entra para dar continuidade a história de José Leôncio; Dira Paes é Filó, Karine Teles é Madeleine, Camila Morgado é Irma e José Loreto é Tadeu.

Há ainda a chegada de novos personagens. Murilo Benício interpreta Tenório, Isabel Teixeira é Maria Bruaca, Julia Dalavia é Guta, Juliano Cazarré interpreta Alcides e mais.

Pantanal deve ficar no ar até o segundo semestre de 2022, quando será substituída por Travessia, novela de Gloria Perez para o horário das 21h.

