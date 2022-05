Música de abertura de Cara e Coragem é dos Paralamas do Sucesso

Depois de ser alvo de polêmica, a música de abertura de Cara e Coragem foi definida! A revelação foi feita pela diretora Natalia Grimberg, que está a frente do projeto junto com a autora Claudia Souto. O hit escolhido é da banda Paralamas do Sucesso.

Qual a música de abertura da novela Cara e Coragem?

A canção “Ska” da banda Paralamas do Sucesso é a música de abertura da novela Cara e Coragem. Para quem quer conferir como ficou a edição, será necessário esperar até a estreia do folhetim. A TV Globo ainda não divulgou as imagens da abertura, mas a autora Claudia Souto e a diretora Natalia Grimberg prometeram que tudo será com a cara da produção, que pretende misturar muita aventura com romance, comédia e suspense.

Ska foi lançada em 1986, como parte do álbum “O Passo de Lui”, e a composição é de Herbert Vianna, vocalista dos Paralamas. A autora da trama elogiou a música escolhida para a abertura de Cara e Coragem e conta que o trabalho da banda fez parte de sua vida.

Claudia Souto também revelou que está envolvida com a elaboração da abertura da novela Cara e Coragem desde o começo. Tanto a autora quanto a diretora participaram dos primeiros papos com o núcleo criativo da produção, estiveram em meio ao desenvolvimento das primeiras ideias e storyboards.

O vídeo da abertura de Cara e Coragem ficou pronta há cerca de uma semana, já a confirmação da música que embalaria as cenas só aconteceu nesta manhã de sexta-feira (20).

Polêmica antes de escolha

Antes de Ska ser escolhida como a música de abertura de Cara e Coragem, a canção tema da novela passou por um momento polêmico. A jornalista Patrícia Kogut do O Globo divulgou no começo do mês de maio que Iza e Emicida haviam desistido de emprestar a voz ao projeto por conta de diferenças com Lobão, que assinava a letra junto a Bernardo Vilhena.

As divergências não foram confirmadas pela TV Globo ou mesmo Natália Grimberg e Claudia Souto. Emicida e Iza também não comentaram o caso ou se as afirmações do jornal sobre a desavença eram verdadeiras.

Letra da música de abertura da novela Cara e Coragem

A vida não é filme, você não entendeu

Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu

Saber o que passava no seu coração

Se o que você fazia era certo ou não

E a mocinha se perdeu olhando o Sol se por

Que final romântico, morrer de amor

Relembrando na janela tudo que viveu

Fingindo não ver os erros que cometeu

E assim

Tanto faz

Se o herói não aparecer

E daí

Nada mais

A vida não é filme, você não entendeu

De todos os seus sonhos não restou nenhum

Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu

E só você não viu, não era filme algum

E a mocinha se perdeu olhando o Sol se por

Que final romântico, morrer de amor

Relembrando na janela tudo que viveu

Fingindo não ver os erros que cometeu

E assim

Tanto faz

Se o herói não aparecer

E daí

Nada mais

E assim

Tanto faz

Se o herói não aparecer

E daí

Nada mais

Ouça a música da abertura da novela Cara e Coragem:

Qual a história da novela

A novela Cara e Coragem se passará no mundo dos dublês. A temática foi escolhida por Claudia Souto por representar o que a autora gostaria de retratar ao falar de coragem na vida cotidiana. A escritora também comentou que ficou fascinada pelo trabalho dos dublês que estiveram em obras em que projetou ao longo dos anos, e por isso se inspirou neste universo na hora de colocar as ideias no papel.

Na trama principal, estão os personagens Moa, Pat e Clarice. Moa e Pat (Marcelo Serrado e Paolla Oliveira) são dublês contratados pela diretora da Siderúrgica Gusmão, Clarice (Taís Araújo), para resgatar documentos importantes em um local de difícil acesso. O que a dupla não sabia, era que gente mal intencionada também está na busca destes documentos, que são muito valiosos.

Que dia começa Cara e Coragem?

A novela Cara e Coragem começa no dia 30 de maio, uma segunda-feira. O folhetim vai substituir Quanto Mais Vida Melhor na faixa das 19h e tem previsão de ficar no ar até meados de janeiro de 2023. Depois, a novela de Claudia Souto vai ceder lugar na programação da Globo para Tente Outra Vez, trama escrita por Rosane Svartman.

O folhetim deu início a suas filmagens em fevereiro deste ano e ainda está sendo gravado. O começo do projeto foi adiado algumas vezes por conta da pandemia do covid-19.

Como assistir

Para assistir totalmente de graça a novela Cara e Coragem, será necessário acompanhar o folhetim ao vivo nas telinhas da Globo a partir do dia 30 de maio. Você pode usar sua televisão com acesso aos canais abertos brasileiros ou acessar a aba “Agora na TV” da Globoplay. Também é possível ver os trechos dos capítulos gratuitamente no Gshow ou plataforma streaming da emissora, porém, a cada novo vídeo é necessário assistir propagandas.

Para quem quer assistir na íntegra, a qualquer hora ou lugar, é necessário ser assinante da Globoplay. Você precisa escolher entre um dos pacotes que vão de R$ 19,90 e R$ 89,90 e então terá o conteúdo liberado no seu login.

