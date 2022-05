Personagens Cara e Coragem: quem é quem no elenco da trama das 7

A próxima novela inédita da TV Globo chega na faixa das 19h ainda no final deste mês e promete entreter o público com uma trama de ação, que também mistura comédia, romance e muito mistério. Escrita por Claudia Souto, vários personagens de Cara e Coragem apresentam personalidades multifacetadas e com muitas camadas a serem exploradas. Parte do elenco conversou com a imprensa sobre o assunto e soltou alguns spoilers sobre o que veremos na trama.

Taís Araújo interpreta duas personagens em Cara e Coragem

A esposa de Lazaro Ramos irá viver Anita e Clarice Gusmão na trama de Claudia Souto. Anita é massoterapeuta e tem uma personalidade popular. Já sua sósia é uma séria diretora de siderúrgica que vem de uma família poderosa, os Gusmão.

As duas não tem nada em comum, mas acabarão com o destino cruzado após uma tragédia que marcará os primeiros capítulos da trama. Taís Araújo acredita que por suas personagens serem extremos, já que possuem personalidades totalmente diferentes, haverá espaço para que qualquer um se identifique com alguma delas entre o público. “Acho que é uma novela para tudo quanto é gosto”, comentou a atriz.

Ricardo Pereira será vilão diferentão

Depois de três anos, o ator português está de volta às novelas brasileiras. Ricardo vai viver Danilo, um vilão entre os personagens de Cara e Coragem. Mas muita gente irá se enganar com a aparência de mocinho do galã e sua postura acolhedora.

Empresário, Danilo é casado com Rebeca (Mariana Santos), mulher que roubou de seu ex-melhor amigo Moa (Marcelo Serrado). O ator português contou que apesar da vilania de Danilo na novela, e o homem esconder suas falcatruas de Rebeca, o amor que sente pela esposa é real e genuíno.

Ricardo comentou que o convite para a novela era irrecusável, por se tratar de um personagem com camadas e muito a explorar nas telas. “O Danilo é um vilão diferente. Não é clássico, que você identifica logo de cara. Ele conquista por ser agradável. Tem uma leveza que ninguém imagina a vilania por trás”, explicou.

O famoso também fez comparações com seu personagem: “tem um quê do que os padres usam, aquele discurso convincente, seguro, de abraçar, te trazer conforto”.

Jonathan será personagem que quebra estereótipos

Guilherme Weber vai interpretar o cientista Jonathan. O personagem será responsável por criar a misteriosa fórmula da Siderúrgica Gusmão que dará um nó na trama. Após a morte de Clarice, ele será perseguido pelos dois lados, os dos mocinhos que querem descobrir a verdade, e também os vilões, que desejam colocar a mão em suas informações e pesquisas.

O ator comemorou o retorno a mais uma obra de Claudia Souto – com quem trabalhou em Pega Pega – e comentou com a imprensa que seu personagem quebrará os estereótipos do típico “cientista nerd”. “O Jonathan foge um pouco dessa imagem, ele é um cara solar, pratica samba e ao mesmo tempo é dedicado e trabalhador. No Brasil, o cientista, assim como o artista, não é visto como trabalhador, às vezes é levado apenas como um campo de prazer”, comentou.

Weber também completou que a trama de seu personagem terá um lado sombrio, quando ele perceber que criou algo poderoso e muito perigoso.

Paulo Lessa e Claudia di Moura comemoram protagonismo negro nos personagens de Cara e Coragem

Paulo Lessa e Claudia di Moura comemoraram a criação de seu núcleo de personagens em Cara e Coragem. A dupla exaltou a presença de homens e mulheres negros que fazem parte da trama em posições de poder, riqueza e privilégio.

Enquanto Ítalo é um instrutor de parkour experiente e bem de vida, Martha é a chefe da família Gusmão. Ela volta ao Brasil para comandar a Siderúrgica após a morte de Clarice. O retorno de Martha para assumir o comando da empresa deixa seu filho Leo (Icaro Ribeiro) nada contente, já que ele esperava assumir os negócios.

“Na minha infância e adolescência eu não tive um Ítalo me representando. A novela vai além do entretenimento, quebrando estereótipos, com um protagonista negro, bem sucedido e que não é superficial”, disse Paulo Lessa. O ator também completou ao contar que grande parte da trama de seu personagem em Cara e Coragem é movido pelo amor que sente por Clarice.

“Cara e Coragem é uma novela que se você abrir a cortina, a diversidade aparece”, elogiou Claudia Di Moura. A atriz revelou que sua personagem é livre, poderosa, forte e que não serve a ninguém.

Mel Lisboa e Icaro Ribeiro dividirão vilania

Amigos já de longa data, os atores Mel Lisboa e Icaro Ribeiro tem personagens com grande parceria na novela Cara e Coragem. Icaro vive Leo, irmão invejoso de Clarice, e Mel é Regina, assessora da personagem de Taís Araújo. Os dois bolam planos pelas costas da diretora para conquistarem poder.

Mel classificou sua personagem em Cara e Coragem como manipuladora e ambiciosa, mas também sonsa. Ela contou que Regina finge ser uma pessoa submissa quando está sob o olhar de Clarice, mas que por trás tem planos tenebrosos tramados.

Já Icaro Ribeiro defende seu personagem. O ator diz que apesar da vilania, Leo não é apenas mal. “Os personagens de Cara e Coragem são muito humanizados, não são apenas vilões malignos e diabólicos. Eles querem se dar bem, ter poder, serem os maiores, mas também tem questões internas”, explicou.

Durante o papo sobre a personalidade de Leo, Icaro comentou que o desejo do vilão por poder também parte de uma posição em que deseja afeto. Como os holofotes da família Gustão ficam em Clarice, por ela assumir o controle da empresa, Leo sente que é deixado de lado.

Apesar de Regina e Leo também atuarem nas costas um do outro e tentarem manipular entre si, os atores afirmaram que o afeto que os personagens sentem é real, um amor verdadeiro.

Mariana Santos e Marcelo Serrado repetirão parceria de Pega Pega como personagens de Cara e Coragem

Mariana Santos e Marcelo Serrado foram um casal apaixonado em Pega Pega, mas agora a dupla viverá personagens que se separaram na novela Cara e Coragem. Na trama, Rebeca era casada com Moa, mas abandona o marido para ficar com o melhor amigo dele, Danilo (Ricardo Pereira). Quando foi embora, largou também o filho que teve com Moa para trás.

No começo da novela, a personagem retornará ao Brasil depois de anos em busca de retomar a convivência com o filho. Mariana Santos disse que está interessada em ver a reação do público agora que ela estará ao lado de Marcelo Serrado novamente, porém, não em uma trama romântica, mas desta vez cheia de mágoas. A atriz também contou que Rebeca ama verdadeiramente Danilo, mas que não faz ideia dos planos do marido vilão.

Rebeca quer novamente o contato com o filho que teve com Moa:

Lou e Rico viverão romance saudável

Lou é filha de Olívia (Paula Braun) e Joca (Leopoldo Pacheco). A paternidade da jovem é escondida, já que sua mãe é amante de Joca, que não assume nem o romance e muito menos a filha. Interpretada pela estreante Vitória Bohn, a personagem terá uma trama delicada na novela Cara e Coragem. A atriz revelou que a moça será vítima de um relacionamento abusivo e precisará lidar com as sequelas do trauma.

Como nunca viveu algo parecido na vida real, Vitória se inspirou em histórias de pessoas que passaram pela situação, além de amigos que também lidaram com relacionamentos tóxicos, assim como livros, filmes e séries sobre o assunto.

Na trama, Vitória Bohn quer que a jornada de Lou traga alertas para o público em casa e também esperança para mulheres que viveram ou ainda vivem relações abusivas. “As vezes as pessoas não sabem as características [de um relacionamento abusivo]. Mesmo as que vivem em um ou quem convive com alguém que passa pela situação. Então é muito importante ter isso na TV”, comentou.

A esperança de um relacionamento saudável no horizonte para quem acabou de viver algo traumático será na relação de Lou com o ex-atleta e campeão de surfe Rico, interpretado por André Luiz Frambach. “Ela tem uma relação muito boa e saudável com o Rico, para as meninas do Brasil terem essa esperança de um futuro feliz”, completou.

Para interpretar Rico, André precisou aprender alguns ofícios, como flyboard e parkour. Porém, o ator contou que a tarefa não foi um desafio, mas sim um prazer, já que sempre teve espírito aventureiro, assim como seu personagem. Na trama, ele começa a trabalhar como dublê com Moa, mas precisa enfrentar a resistência dos pais para seguir seu sonho.

Leia também

Cara e Coragem novela antiga: folhetim das 19h é remake? Entenda

Onde foi gravada a novela Cara e Coragem, nova trama das sete

Próxima novela das 7: quando estreia Cara e Coragem