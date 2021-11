Nanda (Fernanda Vasconcellos) é a personagem que dá início a trama de Páginas da Vida, novela que começa a ser exibida no Viva no lugar de Da Cor do Pecado. Um acidente envolvendo a mocinha muda toda a história e traça os destinos dos filhos dela, Francisco e Clara. Relembre se Nanda morre em Páginas da Vida.

Nanda morre em Páginas da Vida?

Páginas da Vida, novela de Manoel Carlos e exibida originalmente em 2006, já começa com um grande drama a morte de Nanda, que estará grávida.

A história começa com Marta (Lilia Cabral), mãe de Nanda, leva um susto ao descobrir que sua filha está grávida de gêmeos. Porém, ela descobre mais um segredo da garota. Ela vasculha a caixa de recordações que Nanda trouxe de Amsterdã e encontra a carta de despedida de Léo (Thiago Rodrigues) e descobre que ele não voltará ao Brasil e que sua filha mentiu para ela.

Marta exige uma explicação de Nanda e a jovem entra em pânico. Desesperada, ela sai correndo de casa e vai até um ponto de ônibus. É nesse momento que um carro que passava pela rua freia bruscamente, derrapa e invade o ponto, atropelando várias pessoas, incluindo Nanda.

Ela é levada às pressas para o hospital e precisa passar por uma cesariana de emergência. Os bebês nascem, mas Nanda não resiste e morre.

Páginas da Viva estreia no Viva

Quinze anos depois de sua exibição original, Páginas da Viva será reprisada no canal Viva a partir de 22 de novembro. A trama vai ao ar de segunda a sábado, às 13h30, horário de Brasília, com reprise às 23h.

Para ter acesso ao Viva é necessário ser assinante de um plano de TV a cabo. O número do canal pode variar conforme a operadora.

Também é possível assistir ao Viva através do GloboPlay. Para isso, é necessário ser assinante do plano “+Canais” da plataforma de streaming, que tem o custo de R$42,90 por mês.