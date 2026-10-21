Nina vai presa em Avenida Brasil; veja o que acontece

Nina (Débora Falabella) vai descobrir que a vingança contra Carminha (Adriana Esteves) pode custar sua liberdade em Avenida Brasil. A cozinheira será vítima de uma armadilha cuidadosamente planejada pela rival e por Max (Marcello Novaes), que encontram uma maneira de colocá-la atrás das grades sem levantar suspeitas. Veja o que acontece na novela.

Como Nina será presa em Avenida Brasil?

Nina será presa durante a festa de despedida de Begônia, realizada em um hotel. O que deveria ser uma comemoração termina em pesadelo quando a polícia aparece para revistar os convidados, já que drogas são encontradas na bolsa da protagonista, que acaba levada pelas autoridades. Mas Nina não tem ideia de que tudo foi planejado. Por trás da denúncia estão Carminha e Max, decididos a impedir que ela continue ameaçando os segredos da família.

Carminha sabe que Nina representa um perigo. A cozinheira conhece informações comprometedoras sobre a vilã e está cada vez mais perto de acertar as contas com ela. Para virar o jogo, a megera decide atacar onde mais dói: a liberdade e a reputação da rival.

Com a ajuda de Max, Carminha consegue informações sobre o local da festa. Valdo participa do esquema ao revelar o endereço, enquanto um homem contratado pelo amante da vilã coloca drogas na bolsa de Nina sem que ela perceba.

A armadilha funciona. Quando os policiais chegam, encontram os entorpecentes e levam a protagonista para a delegacia. Betânia e Begônia também são envolvidas na ocorrência.

Nina tenta reagir, mas a situação foge do controle. Sem o celular, ela fica sem condições de pedir ajuda imediatamente. Max, por sua vez, consegue escapar com o aparelho, dificultando ainda mais a reação da cozinheira.

A situação começa a mudar quando Begônia decide assumir a responsabilidade pelo ocorrido. Com isso, Nina e Betânia conseguem se livrar das acusações e deixar a prisão.

A liberdade, porém, não significa que a guerra acabou. Carminha continua determinada a destruir a rival, enquanto Nina mantém o plano de revelar as mentiras que sustentam a vida aparentemente perfeita da vilã.

O episódio também movimenta a relação de Nina com Jorginho (Cauã Reymond), que se preocupa com a situação e procura maneiras de ajudá-la. Ao mesmo tempo, os acontecimentos alimentam as suspeitas de Tufão (Murilo Benício), que começa a questionar as atitudes da esposa.

A prisão acaba se tornando mais uma peça no confronto entre as duas mulheres. Carminha acredita que conseguiu controlar a situação, mas a armação também contribui para aumentar a desconfiança em torno dela.