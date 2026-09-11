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Quando acaba Avenida Brasil na Globo em 2026?

Reprise da novela chega na sua reta final

Escrito por Anny Malagolini
Que dia acaba Avenida Brasil 2026 Globo
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Avenida Brasil está chegando aos capítulos finais da reprise na Globo, com a história de Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves) novamente perto do desfecho. Mas afinal, quando acaba Avenida Brasil em 2026?

Que dia acaba Avenida Brasil 2026?

A novela Avenida Brasil deve chegar ao fim da reprise na Globo em novembro de 2026, após cerca de oito meses no Vale a Pena Ver de Novo. A trama estreou novamente em 30 de março, substituindo Rainha da Sucata, e foi escalada pela emissora com previsão de 175 capítulos.

A data exata do último capítulo ainda pode sofrer alterações na programação. O planejamento divulgado para o mercado publicitário indica que a novela ficará no ar até meados de novembro.

Na exibição original, Avenida Brasil foi ao ar de 26 de março a 19 de outubro de 2012. A novela acompanha a vingança de Nina (Débora Falabella) contra Carminha (Adriana Esteves), além das histórias da família de Tufão (Murilo Benício) e dos moradores do Divino.

Como termina Avenida Brasil?

O último capítulo de Avenida Brasil reserva espaço não apenas para o acerto de contas entre Nina e Carminha, mas também para a redenção de Adauto (Juliano Cazarré).

Antes da partida decisiva do Divino Futebol Clube, Olenka (Fabiula Nascimento) descobre o motivo que levou o namorado a perder um pênalti no passado. Ceará (Leandro Develly) revela que provocou o jogador ao lembrar de um apelido que ele recebeu na adolescência: “Chupetinha”.

O episódio deixou Adauto traumatizado, mas Olenka decide ajudá-lo a superar o problema. Para isso, convence o namorado a queimar a chupeta que ele ainda guardava e usava escondido.

Depois do ritual, Adauto terá uma nova oportunidade de enfrentar o trauma. No jogo decisivo do Divino, ele assume a responsabilidade de cobrar um pênalti durante a prorrogação.

O jogador respira fundo, olha para Olenka e finalmente consegue marcar o gol. A cobrança garante a vitória do time e representa a superação de um dos personagens mais engraçados da novela.

A cena de Adauto, porém, acontece depois do principal desfecho envolvendo Nina e Carminha. A rivalidade entre as duas chega ao fim, mas a novela reserva seus últimos minutos para mostrar que outros personagens também conseguiram mudar o rumo de suas histórias.

O encerramento acontece com a comemoração da vitória do Divino. A bandeira do time aparece na tela e a imagem é congelada, antes dos créditos finais.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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