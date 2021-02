No Limite: o que sabemos sobre a volta do reality

A TV Globo anunciou nesta quinta-feira (25) a volta de No Limite, reality show que testa a convivência de um grupo de pessoas e a luta pela sobrevivência em uma ilha isolada em algum lugar do Brasil. O programa foi apresentado por Zeca Camargo a partir dos anos 2000 e contou com três temporadas em sua primeira leva. Retornou à programação da emissora em 2009 e saiu de cena logo depois.

Para o grande retorno de No Limite, a Globo anunciou que o elenco será formado por ex-BBB’s. “Atenção! Já que a gente ama o brasileiro e o brasileiro ama um reality… Vem aí mais uma edição de No Limite! Um programa que une resistência e ex-BBB’s”, declarou a emissora em nota.

Como será o novo no Limite?

A nova edição de No Limite ainda não tem data de estreia definida na programação da Globo, mas a emissora já definiu os diretores da atração. LP Simonetti e Angélica Campos foram os escolhidos para os cargos. O apresentador da atração também não foi escolhido, mas Marcos Mion, segundo Cristina Padiglione, do Telepadi, da Folha de S. Paulo, está em negociações avançadas com a Globo para comandar o reality show.

Marcos Mion deixou a Record TV no final de janeiro de 2021 após apresentar a edição histórica de A Fazenda 12 que foi sucesso de audiência, repercussão e faturamento. Desde então, teve sua ida para a Globo especulada pela imprensa, algo que deve se concretizar.

O elenco de No Limite não será formado por pessoas anônimas, como aconteceu em suas quatro temporadas já exibida pela Globo. Isso porque, a emissora decidiu aproveitar o sucesso do Big Brother Brasil e vai convidar ex-participantes do reality show de confinamento para participar da atração.

“A nova versão chega com uma inovação: dessa vez os jogadores serão rostos já conhecidos do público. Participantes de edições anteriores do Big Brother Brasil voltam em novo contexto: deixam o luxo da casa mais vigiada do Brasil para um desafio cheio de aventuras em um local inóspito”, diz a Globo, em nota enviada à imprensa.

A Globo não revelou como será a dinâmica do novo No Limite, mas ressaltou que a programa vai voltar com novidades e formato diferenciado.

Como era o No Limite?

No formato de No Limite, 20 pessoas são deixadas em um paraíso tropical isolado em algum lugar do Brasil. Eles são divididos em duas equipes e recebem um kit básico de utensílios para a sobrevivência.

A produção disponibiliza uma fonte de água, mas não o fogo. Eles precisarão encontrar uma maneira de produzir as chamas ou seguir o estilo histórico. Cada equipe recebe um nome e bandeiras com cores escolhidas pela produção do reality show.

Provas – ao longo de toda a temporada, os participantes competem em equipe ou de forma individual em provas de resistência, trabalho em equipe, força, destreza e até lógica. Dentre as provas, a famosa degustação de comidas tidas como nojentas como, por exemplo, olho de cabra e até larvas.

Prova de Recompensa – apesar de se passar em uma ilha isolada, o No Limite proporciona alguns dias de luxo para a equipe que vencer a prova de recompensa. Eles recebem itens que são proibidos para quem estiver na clássica xepa.

Prova de Imunidade – não é só o Big Brother Brasil que tem imunidade. Os participantes vão enfrentar desafios para escapar do ‘Portal’, em que um integrante da equipe perdedora é eliminado.

Os vencedores de No Limite

Duas mulheres e dois homens passaram por todos os desafios de No Limite e venceram suas respectivas temporadas. A atração também proporcionou a repescagem em algumas temporadas. Confira os vencedores:

1ª edição: Elaine (cabeleireira)

2ª edição: Léo (estudante)

3ª edição: Rodrigo (policial militar)

4ª edição: Luciana (bombeira)

Os prêmios

1ª edição: R$ 300 mil e um carro zero quilômetro

2ª edição: R$ 300 mil e um carro zero quilômetro

3ª edição: R$ 300 mil e um carro zero quilômetro

4ª edição: R$ 500 mil