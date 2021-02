No Limite: Globo anuncia edição ex-participantes do BBB

Nesta quinta-feira, 25, a Rede Globo anunciou a volta do reality show “No limite”, um sucesso entre os anos 2000 e 2009. A novidade está no elenco, que será formado por ex-participantes do Big Brother Brasil.

A atração ainda não tem data para ir ao ar, mas a informação que corre nos bastidores é que a emissora está formando a equipe.

Nas redes sociais, a emissora escreveu: “🚨 ATENÇÃO 🚨 Já que a gente ama o brasileiro e o brasileiro ama um reality… Vem aí mais uma edição de #NoLimite! 🗣Um programa que une resistência e ex-BBBs”.

🚨 ATENÇÃO 🚨 Já que a gente ama o brasileiro e o brasileiro ama um reality… Vem aí mais uma edição de #NoLimite! 🗣 Um programa que une resistência e ex-BBBs. pic.twitter.com/ab5TPuSaZ8 — Globo em 🏠 (@RedeGlobo) February 25, 2021

A web ficou empolgada com o anúncio e já teve gente com sugestão de participante para integrar o novo reality. Entre os ex-BBBs citados estão: Fani Pacheco, Solange, Alberto Cowboy, Doutor G, Felipe Prior, Manu Gavassi, Anamara, Patricia Leite e “Tina das Panelas”.

No Limite – origem

O programa ‘No Limite” estreou na Rede Globo em 23 de julho de 2000 e teve quatro edições apresentadas por Zeca Camargo. A última edição foi em 2009.

A primeira edição reuniu 12 participantes na fictícia Praia dos Anjos, a cerca de 100 quilômetros de Fortaleza, no Ceará, durante 23 dias.

O formato envolve um grupo de 16 a 20 competidores que são sequestrados em um local remoto e exótico e competem por um prêmio em dinheiro. Eles são inicialmente divididos em duas equipes (“tribos”) e espera-se que sobrevivam (construir abrigo, encontrar comida, etc.) com um número mínimo de ferramentas.

As equipes competem periodicamente umas contra as outras em testes, chamados de “desafios”, envolvendo resistência física, habilidade para resolver problemas e desenvoltura.