Novela Gênesis: quais foram os filhos de Judá?

Filho de Jacó com Lia, o personagem de Thiago Rodrigues é o irmão de José com o maior destaque na novela Gênesis nesta sétima e última fase, focada no governador do Egito. Depois da venda de José para o mercador de escravos, Judá saiu em uma viagem pelo mundo, conheceu muita gente e teve herdeiros. Conheça os filhos de Judá!

Quem foram os filhos de Judá?

Na Bíblia, o herdeiro de Jacó teve no total cinco filhos, eles não foram todos gerados pela mesma mulher. Os primeiros filhos de Judá foram Er, Onã e Selá. Os rapazes foram frutos do relacionamento de Judá com uma mulher cananeia, filha de Suá. Os outros dois filhos foram os gêmeos Perez e Zerá, a mãe das crianças foi a nora de Judá, chamada Tamar.

Da descendência de Perez, saiu o Rei Davi, e muitos anos depois o próprio Jesus. A criança veio ao mundo por causa de um plano de Tamar, que enganou Judá para ter filhos.

Tudo aconteceu da seguinte forma: Er se casou com Tamar, mas ele era um homem cruel e por isso foi punido por Deus, que o matou. Depois disso, como ditavam as regras da época, o segundo filho de Judá, Onã, precisou se casar com a mulher. Porém, o rapaz também desagradou a Deus e como castigo, morreu sem gerar herdeiros.

Judá prometeu para Tamar que quando seu terceiro filho com a mulher cananeia crescesse, ele se tornaria o marido dela, mas isso não aconteceu. Certo dia, Tamar cobriu o rosto e enganou Judá, para que ele pensasse que ela era uma prostituta, assim a mulher conseguiu o levar para a cama.

Quando descobriu a gravidez de Tamar, Judá estava pronto para castigá-la por adultério, mas então a nora revelou que era a desconhecida com quem ele havia se deitado pensando ser uma prostituta. Depois disso, ela deu a luz aos bebês.

Filho mais velho é vilão na novela

Na novela, os filhos mais novos de Judá ainda não nasceram, pois a trama ainda tem mostrado o primeiro casamento de Tamar, com o herdeiro mais velho do personagem bíblico.

Vivida pela atriz Juliana Xavier, a moça sofrerá nas mãos do marido (Tiago Marques), será maltratada na noite de núpcias e ainda apanhará do rapaz nos capítulos seguintes. O filho de Judá justificará que foi obrigado pelo pai a se casar e que por isso fará a esposa sentir o que é ter que fazer algo contra sua vontade.

