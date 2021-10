Novela Gênesis: José do Egito morreu com quantos anos

A última fase da novela Gênesis segue toda a trajetória do filho de Jacó, que de escravo passou a ser um dos homens mais poderosos da terra do faraó. Em breve, a novela vai chegar ao fim e a faixa de horário dará espaço para outras produções bíblicas. Alguns questionamentos que podem acontecer por parte do público já que o folhetim está em reta final são: José do Egito morreu com quantos anos e isso vai ser mostrado na novela?

José do Egito morreu com quantos anos?

De acordo com a Bíblia, José morreu aos 110 anos de idade, ele ainda vivia no Egito. Quando faleceu, ele foi embalsamado e depois colocado em um sarcófago, como ditavam os costumes do Egito na época.

Vendido como escravo pelos irmãos aos 17 anos, José do Egito passou cerca de 93 anos na terra do faraó, contando desde que chegou como servo e depois virou governador. Quando interpretou os sonhos do faraó e foi retirado da prisão para assumir o cargo de governante, ele já tinha vivido no país por mais de uma década e estava com 30 anos de idade.

Ao morrer com 110 anos, José do Egito viveu 37 a menos que seu pai, Jacó, que morreu aos 147. Depois que o patriarca da família foi levado para a terra do faraó afim de reencontrar o filho, ele permaneceu no país e viveu em contato com o herdeiro durante 17 anos.

Morte na novela

Ainda não foi revelado pela Record TV se a morte de José do Egito aos 110 anos vai ser abordada na novela Gênesis. Os resumos cedidos pela emissora costumam revelar os acontecimentos apenas dos cinco capítulos da próxima semana, sendo assim, ainda não há informações sobre o desfecho do folhetim bíblico. Se a produção mostrar a morte de José, também não foi divulgado se a cena será com o ator Juliano Laham maquiado para ficar com a aparência de uma idade avançada, ou se ele será substituído por um ator mais velho.

Depois que Gênesis for finalizada, a Record TV irá exibir duas reprises que seguem a ordem cronológica da Bíblia após José, Os Dez Mandamentos, que conta a história de Moisés, e depois A Terra Prometida, protagonizada pelo também famoso personagem bíblico Josué. Ambas as produções serão exibidas de forma reduzida na mesma faixa de horário de Gênesis, às 21h00.

Relacionado – Resumo da novela: o que vai acontecer nos capítulos de 25 a 29 de outubro