Há 30 anos, mais precisamente em 27 de março de 1990, ia ao ar o primeiro capítulo da novela Pantanal, um clássico da teledramaturgia levado à telinha pela extinta TV Manchete. Para a surpresa dos fãs da história de Juma Marrá, a mulher que virava onça, interpretada por Cristiana Oliveira, a Globo anunciou que vai produzir o remake da trama original, escrita por Benedito Ruy Barbosa.

A missão de adaptar o texto para os tempos atuais é de Bruno Luperi, neto de Benedito, que tinha apenas dois anos quando a novela estreou. Em entrevista ao ‘Fantástico’, Benedito disse que o remake é a realização de um sonho.

A nova versão da trama deve ir ao ar em 2021 na faixa das 21h. Luperi criou perfil no Instagram para informar os fãs sobre os rumos da história.

Remake da Novela Pantanal

“Muita gente perguntou sobre as mudanças que farei na adaptação de ‘Pantanal’, embora se trate de um remake, serei fiel a versão original. Não à toa, o meu processo começa na leitura minuciosa e análise de cada um dos 209 capítulos escritos pelo Benedito”, disse o autor, em uma publicação realizada na quinta-feira (10).

Na imagem, Bruno mostra duas pilhas de roteiros, com os capítulos que já leu e os que ainda faltam. “É natural que algumas situações, hoje, estejam fora de contexto, mas a estrutura dramática é atemporal. Por isso, depois de todos esses anos, o Pantanal segue vivo no imaginário de todos nós”, conclui ele.

Quem será a nova Juma Marruá?

Nas redes sociais, muitas atrizes iniciaram uma “guerra virtual” para mostrarem que são “a cara” de Juma Marruá. No entanto, segundo o jornalista Flavio Ricco, do R7, Benedito sugeriu à emissora que Vanessa Giácomo interprete a moça selvagem. No Twitter, os internautas apostam em Lucy Alves ou Juliana Paes para dar vida a protagonista. Antonio Fagundes deverá integrar o elenco da novela.

Quem deve ser a nova Juma Marruá

Vanessa Giácomo

Lucy Alves Ver resultados

Qual o enredo da trama?

“Pantanal” contou a história da família de José Leôncio (Paulo Gorgulho, na juventude, e depois Claudio Marzo) e de Juma Marruá, a mulher que virava onça e fez da atriz Cristiana Oliveira uma celebridade. Com fotografia belíssima, repleta de imagens aéreas, voos de tuiuiú e muito nascer e pôr do sol, a novela foi dirigida Jayme Monjardim.

A trama também apostava fundo na sensualidade, com muitos corpos despidos em banhos de rio. Além de Cristiana Oliveira, “Pantanal” foi estrelada por atores como Cláudio Marzo, Paulo Gorgulho, Ingra Liberato, Marcos Palmeira e Marcos Winter. Recusada pela Globo, virou um marco da televisão brasileira na emissora concorrente, ao se tornar sucesso de ibope, de merchandising e de crítica.

Quando será exibida a nova novela Pantanal?

O remake ocupará o horário nobre da emissora. A produção, entretanto, montará uma cidade cenográfica nos Estúdios Globo, onde será criado um cenário com fauna e flora. A jornalista Cristina Padiglione, do F5, informou que a Globo estuda colocar Pantanal às 21h, logo após Um Lugar ao Sol, a substituta de ‘Amor de Mãe’.

Por que a novela foi tão importante?

Em entrevista ao TAB, do UOL, Esther Hamburger, professora titular de História do Cinema e do Audiovisual na ECA-USP (Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo), disse que “até então, a novela desempenhava um papel semelhante ao do cinema clássico de Hollywood no começo do século 20, que apontava a urbanização como movimento inexorável”.

Era uma migração acompanhada de liberalização dos costumes, de anonimato. Com menos sujeição à fofoca e ao controle, a trama deixava na rabeira uma vida campestre de conotação negativa, invariavelmente dominada pelo chicote de um coronel. “‘Pantanal’ virou esse eixo. Ela apresentou uma reinterpretação do Brasil”, afirmou Hamburger.