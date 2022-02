O Cravo e a Rosa: final de Neca terá flerte com novo pretendente

Parece que Neca (Ana Lúcia Torre) finalmente vai ter um pouco de sorte de amor no final de O Cravo e a Rosa. Depois de passar a trama inteira sozinha e nutrindo uma paixão por Calixto (Pedro Paulo Rangel), a funcionária de Petruchio (Eduardo Moscovis) vai flertar com um homem durante o casamento de Bianca (Leandra Leal).

Qual o final de Neca em O Cravo e a Rosa?

Solteirona, Leonor Fernandes, ou Neca como é chamada, é servidora fiel de Petruchio. Convivendo diariamente com o protagonista, ela discorda do jeito que o caipira trata Catarina (Adriana Esteves), sua esposa, e passa a ajudá-la quando o casal entra em conflito. Mas no fina de O Cravo e a Rosa, Neca finalmente encontrará um grande amor.

Mas Neca também tem a sua própria história. Ela é uma solteirona, que nunca se relacionou com ninguém. Apaixonada por Calixto, tenta conquistar o homem, mas ele acaba se interessando por Mimosa (Suely Franco), com quem vive um romance. Obviamente a personagem fica abalada com o namoro, mas logo terá a chance de encontrar um novo amor.

A oportunidade de desencalhar só surge para Neca no último episódio. Ela é uma das convidadas do casamento de Bianca e Edmundo (Ângelo Antônio) e aproveita a festa. Ao sair da igreja, a noiva se prepara para jogar o buquê e para a felicidade de Neca, o arranjo de flores cai exatamente em sua direção.

Ela pega o buquê e todos comemoram. “Ó, Neca!!!”, grita Petruchio. Em seguida, ela olha para atrás e é cumprimentada por um homem que está na porta da igreja. A novela não mostra se os dois ficam juntos, mas fica subentendido que Neca e o personagem podem formar um casal.

Por onde anda Ana Lúcia Torre?

Ana Lúcia Torre é uma das mais conhecidas atrizes da televisão brasileira. Hoje, a artista já está com 76 anos e segue ativa, atuando em novelas da Rede Globo.

Atualmente, ela está no ar como Celina em Quanto Mais Vida, Melhor, folhetim do horário das sete da emissora. A personagem é mãe de Guilherme (Mateus Solano) e não mantém uma relação saudável com seu único filho. A psicanalista gosta de mimar o médico, apesar dele ser um adulto. E, claro, não perde a oportunidade de infernizar a vida de sua nora, Rose (Bárbara Colen).

Antes de voltar ao ar em um papel fixo, Ana Lúcia havia feito algumas participações em Bom Sucesso (2019) e A Dona do Pedaço (2019).

No currículo da paulista estão trabalhos icônicos como Um Só Coração (2004), Alma Gêmea (2005), Amor Eterno Amor (2012) e Êta Mundo Bom! (2016).

Ao longo de sua vida, já foi casada três vezes. Em 2010, Ana Lúcia se separou do terceiro marido – os dois ficaram juntos por 22 anos. Tem um único filho, Pedro Lobo, de quem engravidou quando já estava com 40 anos de idade, fruto se seu segundo casamento.

