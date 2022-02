O Cravo e a Rosa: como Joana descobre o segredo de Batista?

Joana ficará em choque quando descobrir a vida dupla do marido

A farsa de Batista (Luís Melo) vai chegar ao fim na novela. Joana (Tássia Camargo) vai descobrir que seu marido não é um cacheiro viajante como ele dizia ser, mas sim um banqueiro muito rico. Joana ficará muito decepcionada ao descobrir o segredo de Batista em O Cravo e a Rosa, mas vai acabar perdoando seu amado no final.

Joana descobre o segredo de Batista em O Cravo e a Rosa?

Batista manteve duas família por dez anos, mas a farsa chegará ao fim no capítulo 104 da exibição original da trama. Joana descobrirá a vida dupla do marido, suposto cacheiro viajante, por meio da vizinha Berenice, que verá um quadro do ricaço e logo perceberá a semelhança com “Manoel”. Sem pensar duas vezes, ela correrá para contar o que descobriu para a amiga.

A lavadeira fica sem o chão com a revelação, e questionará se Berenice tem certeza do que viu. Em um primeiro momento, Joana resiste em acreditar que seu marido mentiu para ela durante uma década. “Como um banqueiro rico pode se passar por um simples cacheiro viajante por 10 anos?”, questiona.

A mulher então detalha que a única diferença é o bigode. “O banqueiro usa o bigode para cima, enquanto Manoel o bigode penteado para baixo”.

A revelação de Berenice coincide com o que Fátima, que já havia dito que o pai estava em panfletos pela cidade com o rosto do banqueiro, mas Joana não tinha levado a história a sério por pensar ser invenção de criança.

Ao confrontar Batista, ela fica ainda mais decepcionada com a explicação. Ele diz que, por querer se tornar prefeito de São Paulo, não poderia ter como primeira dama uma simples lavadeira. Os dois acabam rompendo a relação de vez.

“Para ser eleito, eu teria que negar isso. Por isso, eu não quero esse sonho da vida política, eu quero o meu amor”, diz. Joana e Batista se acertam e terminam a novela juntos.

Quando conheceu Joana, ele disse para a moça que era um simples cacheiro. A mulher, sem nem desconfiar que o homem era um banqueiro ricaço, se apaixonou e casou com ele. O casal teve dois filhos, Fátima (Thais Müller) e Jorginho (João Cappelli).

Em paralelo, Batista mantinha sua carreira de banqueiro e outra família. Ele é pai de Catarina (Adriana Esteves), protagonista da novela, e Bianca (Leandra Leal). Ao longo da trama ele também se envolve com Kiki (Rejane Arruda) e Muriel (Drica Moraes).

Mas o segredo de Batista chega ao fim na reta final de O Cravo e a Rosa. Entretanto, no fim da novela, o banqueiro se arrepende. Quando está prestes a conseguir o tão sonhado cargo de prefeito, ele percebe que o que ele quer de verdade é ser feliz com sua família.

O Cravo e a Rosa na Globo

Um dos maiores sucessos do horário das seis, O Cravo e a Rosa (2000) volta para mais uma reprise na Globo. A novela já foi reexibida duas vezes no Vale a Pena Ver De Novo, em 2003 e 2013, e uma vez no canal Viva, em 2019.

Por ser uma novela antiga, todos os capítulos estão disponíveis para os assinantes do GloboPlay. Basta digitar “O Cravo e a Rosa” na busca para ter acesso a versão original e as edições do Vale a Pena Ver De Novo.

A trama é inspirada em A Megera Domada de William Shakespeare e foi escrita por Walcyr Carrasco. Adriana Esteves e Eduardo Moscovis são os protagonistas nos papéis de Catarina e Petruchio.

