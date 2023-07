O que acontece com Caio e Graça em Terra e Paixão?

Caio e Graça (Agatha Moreira) vão formalizar um compromisso nos próximos capítulos de Terra e Paixão. O primogênito cairá na lábia da cunhada, que o convencerá que Daniel (Johnny Massaro) iria gostar de que ele se casasse com ela. Se sentindo culpado pela morte do irmão, o personagem de Cauã Reymond aceitará a proposta da dona da boutique.

Caio vai casar com Graça?

Orientada por Irene (Glória Pires), Graça continuará manipulando Caio para que ele aceite se casar com ela. Em cenas que vão ao ar a partir desta segunda-feira, 10, a filha de Gladys (Leona Cavalli) mentirá novamente ao dizer que teve outro sonho com Daniel, dizendo que deixaria um sinal para o irmão.

O primogênito dirá para a loira que sente que tem uma obrigação com Daniel, pensando que o filho de Graça é do advogado. Por enquanto, apenas quem sabe que o bebê é herdeiro de Marino (Leandro Lima) é Gladys e Tadeu (Claudio Gabriel).

Quem também vai apoia a ideia do casamento será Antônio (Tony Ramos). O fazendeiro promete a Daniel deixar a vida de Aline (Barbara Reis) a salvo se o filho se casar com Graça. Diante da situação, Caio fará o pedido formal de casamento em cenas que serão exibidas na quinta-feira, 13.

No entanto, o rapaz vai deixar claro que vai se casar com Graça apenas por estar em dívida com Daniel. A loira também será aconselhada por Gladys a não se encontrar mais com Marino.

Apesar do compromisso com Graça, obviamente Caio não vai esquecer de Aline não fácil. Na próxima semana, o primogênito vai voltar a se declarar para a protagonista, que voltará a correr perigo.

Irene vai tentar envenenar Aline, por acreditar que ela seja uma das culpadas pela morte de Daniel. Depois de tentativa frustrada, a megera mandará Ramiro (Amaury Lorenzo) atropelar a protagonista.

Sabendo as intenções da madrasta, Caio ameaça colocar Irene na cadeia e não se casar com Graça, caso algo aconteça com a mocinha.

Aline confessa ter gostado de ficar com Caio

Depois de tanto tempo lutando pelo amor de Aline, Caio e a protagonista enfim vão se beijar nos próximos capítulos. Após declarar seu amor mais uma vez pela protagonista, a professora cederá aos encantos do rapaz após a morte de Daniel.

No entanto, sabendo que Graça está grávida, a própria Aline vai incentivar que Caio se case com a moça para que ela não seja mãe solteira. Apesar de saber da situação da ex-noiva de Daniel, a produtora rural vai confessar para Jussara (Tatiana Tiburcio) que gostou de ter ficado com o rapaz.

A matriarca vai aconselhar a filha a lutar por Caio, mas os dois ainda não devem ficar juntos. Diante da situação do ricaço e da declaração feita por Jonatas (Paulo Lessa), a mãe de Aline também vai incentivar a filha a namorar o primo de Samuel (Ítalo Martins).

Caio e Aline ainda não devem ficar juntos, já que o personagem de Cauã Reymond está de compromisso marcado com Graça. Mais adiante no folhetim, a produtora rural irá alertar o amigo sobre a possibilidade de moça só estar interessada no dinheiro da família La Selva, assim como Ademir (Charles Fricks) já havia falado.

Além do casamento, Irene vai articular para que o primogênito perca a sucessão para Petra (Debora Ozório), que entrará na briga pelos negócios do pai ao ser incentivada por Luigi (Rainer Cadete). No entanto, Antônio tem receio já que a filha é viciada em remédios tarja preta e emocionalmente instável.

