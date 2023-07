Daniel está vivo? Caio recebe mensagem do irmão em Terra e Paixão

Se sentindo culpado pela morte do irmão, Caio (Cauã Reymond) agora é atormentado por mensagens e ligações que supostamente estão sendo feitas do "além" pelo falecido. Mas afinal, Daniel está vivo? Trama de Terra e Paixão tem mistério para resolver.

Daniel morreu ou não em Terra e Paixão?

Ao que tudo indica, Daniel morreu mesmo em Terra e Paixão e não deve retornar ao folhetim. Em várias publicações nas redes sociais e também em entrevistas em programas da casa, o ator Johnny Massaro tem afirmado que já sabia que seu personagem ia morrer desde os primeiros encontros de elenco da novela de Walcyr Carrasco.

Além das falas de Johnny Massaro, o site oficial da Globo já afirmou mais de uma vez em matérias sobre a novela que as cenas do acidente de carro foram a despedida do ator carioca de 31 anos da trama das 9. No entanto, o que deixa o público intrigado é o motivo que levou o velório do rapaz a usar um caixão fechado.

O artifício pode até ter sido usado pelo autor Walcyr Carrasco para gerar dúvidas no público, mas o que se sabe até agora é que Johnny não tem mais gravado nos estúdios da Globo com os colegas e alguns nomes do elenco, como Barbara Reis (Aline), até já publicaram despedidas em homenagem a saída do intérprete de Daniel do projeto.

Mas então, se Daniel morreu mesmo, quem está enviando as mensagens misteriosas para Caio pedindo que o herdeiro cuide do filho do advogado? A trama da novela Terra e Paixão já descartou duas suspeitas: Irene (Gloria Pires) e Graça (Agatha Moreira). Entre o público, muito se acreditava que as mensagens faziam parte do plano de nora e sogra que querem Caio casado com a loira. Porém, foi mostrado que a vilã não sabia nada sobre o assunto e Graça também ficou surpresa ao descobrir sobre as mensagens supostamente enviadas pelo ex.

Os pais de Graça, que estão muito interessados em ver a garota entrando para a família rica de Antônio La Selva, poderiam estar por trás da armação para garantir que Caio se casará com a jovem, mas por enquanto a novela tem mantido a informação em segredo.

O que se sabe com certeza até agora é que a criança que Graça está esperando não é de fato de Daniel, mas de Marino (Leandro Lima). Como não conseguiu engravidar do noivo, Graça foi para a cama com o delegado da cidade para conseguir dar continuidade ao seu golpe da barriga quando o advogado ainda estava vivo.

