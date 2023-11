Personagem de Dan Stulbach é denunciado e causa tragédia no final de Mulheres Apaixonadas.

O que acontece com Marcos após a denúncia de Raquel

Depois de sofrer muitos nas mãos de Marcos (Dan Stulbach), Raquel (Helena Ranaldi) reuniu a coragem que precisava para enfim denunciar o marido abusivo, mesmo que na época ainda não existissem leis específicas no Brasil que protegessem as mulheres de violência doméstica. O que acontece com Marcos após a denúncia em Mulheres Apaixonadas? Vilão planeja vingança e causa tragédia.

Final de Marcos em Mulheres Apaixonadas

Após a denúncia de Raquel por agressão, Marcos é intimado para prestar depoimento na delegacia, o que lhe causa um ataque de fúria e sua primeira atitude é quebrar tudo no seu quarto de hotel. O mau-caráter é consolado por Dóris (Regiane Alves), que também não é flor que se cheire, e depois vai até a polícia para dar sua versão.

Ao chegar na delegacia de atendimento a mulher, Marcos causa repulsa até em uma das policiais que trabalham no local, já que o vilão já chega fazendo piadas sobre mulheres e diz que policiais femininas são ineficientes, além de outros comentários. Depois de receber uma bronca da policial, que manda que ele tenha respeito, Marcos vai para a sala da delegada para falar sobre sua intimidação.

Com todo o seu cinismo, o agressor nega as acusações de Raquel e alega: "a senhora do alto de sua competência, na sua experiência profissional não acreditou nessa história de agressão né? Olha para mim sua delegada, por favor, eu tenho cara de quem agride mulher? São palavras de uma mulher apaixonada, não encontrou outro jeito de chamar minha atenção".

Marcos faz diversos comentários sobre a esposa, acusa ela de ser mentirosa e ainda alega que ela é cheia de amantes. A delegada não é levada na conversa e justifica que mesmo que não ache o comportamento de Raquel adequado, Marcos não tem direito de agredi-la. "Eu não agredi, a senhora insiste nisso e está sendo injusta. A vítima sou eu", rebate o vilão, mas a delegada mostra que os laudos do IML apontam vários ferimentos na professora de educação física e que há testemunhas contra ele. No entanto, Marcos não admite seus crimes e diz que as agressões podem ter sido culpa dos amantes da mulher.

Depois de não conseguir enganar a delegada, ele conversa com outra policial, que transcreve todo o depoimento do mau-caráter e até tenta cantá-la, mas é tratado com desprezo e por isso sai da delegacia cheio de raiva. A partir daí, enquanto aguarda pela intimação da justiça para participar de uma audiência sobre o caso, ele começa a planejar uma forma de se vingar de Raquel e decide atingir Fred.

Ele conta com a ajuda de Dóris e busca enganar o rapaz para conseguir sequestrá-lo, pois isso o vilão promete dar joias para a interesseira se ela conseguir marcar um encontro com Fred para um encontro. Enquanto planeja seus próximos passos, ele recebe uma intimação para se apresentar diante do juiz que cuidará do caso, o que aumenta ainda mais sua raiva contra Raquel.

O personagem de Dan Stulbach então coloca seu plano em prática e diante do receio de Dóris em participar, aumenta a aposta e promete dar um carro para a moça. Depois que a filha de Carlão (Marcos Caruso) topa, ela liga para Fred e mente para o rapaz ao dizer que seu irmão Carlinhos (Daniel Zettel) precisa vê-lo.

Sem saber das verdadeiras intenções de Dóris, Fred entra no carro da moça, mas ela desce em um posto de gasolina e quem assume o controle do carro é Marcos. O adolescente até tenta fugir ao dar de cara com o vilão, mas é ameaçado pelo vilão, que está armado.

Para torturar Raquel, Marcos liga para a esposa e conta que está com o rapaz como refém, ele marca um ponto de encontro com a professora e promete que se ele não a tiver, ninguém mais vai. Desesperada, Raquel vai até a dupla e enquanto isso Fred implora para que Marcos o deixe ir embora.

No entanto, o vilão não deixa o garoto em paz e por isso Fred decide tomar uma atitude pouco antes de Raquel encontrar com a dupla. O jovem tenta tomar a arma e o controle da direção, mas o carro acaba saindo da estrada e cai de uma ribanceira, e assim nenhum dos dois sobrevive. Raquel chega ao local marcado bem no momento do acidente e assiste a tudo desesperada.

Nas cenas finais da novela Mulheres Apaixonadas, Fred ganha um enterro lotado de familiares, amigos e funcionários da Escola Ribeiro Alves e depois é homenageado na formatura do colégio.

