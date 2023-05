Qual o final de Mulheres Apaixonadas: quem morre e quem fica com quem

Novela escolhida para substituir O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo, Mulheres Apaixonadas retorna às telinhas em maio de 2023 e promete emocionar o público mais uma vez. A obra de Manoel Carlos exibiu originalmente seus 203 capítulos entre fevereiro e outubro de 2003 e é até hoje uma favorita entre os noveleiros. Relembre os finais!

Helena fica com Cézar – final de Mulheres Apaixonadas

Protagonista vivida por Christiane Torloni, Helena começa a novela casada com o saxofonista Teo (Tony Ramos). Ao longo da trama, é revelado que o filho que adotou com o amado é na verdade filho biológico dele com a ex-prostituta Fernanda (Vanessa Gerbelli) e os sentimentos de Helena ficam ainda mais nebulosos quando César (José Mayer), seu amor do passado, reaparece em sua vida.

Helena acaba se separando de Teo e no meio da trama começa a namorar com Cézar. No desfecho de Mulheres Apaixonadas, ela se casa com o personagem de José Mayer e ganha um final feliz.

Teo descobre que é pai de Salete

Já Teo, encontra a felicidade ao lado de Laura (Carolina Kasting). Além disso, no final da novela ele faz um teste de DNA e descobre que é pai da pequena Salete (Bruna Marquezine), que ficou sob os cuidados da avó Inês (Manoelita Lustosa) por conta da morte da mãe Fernanda – a ex-garota de programa que se envolveu com Teo no passado – que é vítima de uma troca de tiros no Leblon ao longo da trama. Após descobrir que é pai da menina, ele leva a garota para morar com ele e sua nova mulher.

Fred e Marcos morrem em acidente no final de Mulheres Apaixonadas

Marcos (Dan Stulbach), o abusivo marido da professora de Educação Física Raquel (Helena Ranaldi), morre no final da novela ao sofrer um acidente de carro. O vilão leva com ele na tragédia o jovem Fred (Pedro Furtado), rapaz por quem Raquel se apaixona ao longo de Mulheres Apaixonadas.

Em seus momentos finais na trama, o violento personagem sequestra o estudante. Marcos perde o controle do veículo quando Pedro tenta tomar o volante e eles batem em pedras e vão parar com o veículo no mar. Sem o ex-marido marido abusivo e nem o aluno que a fez amar novamente, Raquel termina sozinha e grávida de Pedro.

Veja como foi a cena:

Hilda se cura do câncer?

Interpretada por Maria Padrilha, Hilda era a irmã do meio de Helena e era uma mulher centrada e de bons conselhos. A estabilidade da vida da loira é abalada quando ela descobre um câncer de mama. No final de Mulheres Apaixonadas, Hilda não morre, mas também não aparece curada. Em suas últimas cenas, a personagem aparece ainda em tratamento de quimioterapia, mas bastante forte, lutando para se livrar da doença e ainda servindo de ajuda para outras mulheres que passam pela situação que ela.

Lorena conhece bonitão no final da novela

Irmã de Teo, Lorena (Susana Vieira) trabalha como diretora-geral da Escola Ribeiro Alves e é cheia de paixões. Ela se envolve com Expedito (Rafael Calomeni) ao longo da trama, um homem bem mais novo que ela, mas não acaba com ele na trama. No entanto, ela também não acaba totalmente sozinha.

Em suas últimas cenas em Mulheres Apaixonadas, Lorena é apresentada pelo filho a Ricardo (Reynaldo Gianecchini), também bem mais novo que ela. Durante a conversa da dupla, o rapaz deixa claro que gosta de mulheres mais velhas e maduras e a personagem de Vieira fica animada com as investidas do bonitão.

Clara e Rafaela ficam juntas – final de Mulheres Apaixonadas

Estudantes, as jovens Clara (Alinne Moraes) e Rafaela (Paula Picarelli) sofrem ao longo da trama por conta do preconceito em relação ao romance que vivem. Os pais de Clara, Roberto, (David Herman) Margareth (Laura Lustosa), não gostam dessa aproximação das garotas e tentam separá-las a todo custo. Mas o amor é maior e vence no final.

Nas últimas cenas da novela, Clara e Rafaela participaram de uma peça em que interpretam a história Romeu e Julita. As duas dão um rápido beijo no palco e recebem uma chuva de aplausos.

Estela fica com o padre Pedro no final de Mulheres Apaixonadas?

Prima de Helena, Estela (Lavínia Vlasak) vive um romance proibido na novela. Ela ama o padre Pedro (Nicola Siri), por quem se apaixonou ainda criança, quando fez sua primeira comunhão, e reencontrou quando adulta. No final de Mulheres Apaixonadas, Pedro abandona a batina e vive feliz com a moça.

Cláudio e Edwiges ficam juntos – final de Mulheres Apaixonadas

O romance de Edwiges (Carolina Dieckmann) e Cláudio (Erik Marmo) sofre rejeição da família dele porque a menina é de família humilde. Além disso, eles passam por conflitos por conta da virgindade de Edwiges, que não se sente pronta para fazer sexo com o namorado, e a traição de Cláudio, que engravida Gracinha (Carol Castro).

Apesar dos altos e baixos, Edwiges e Cláudio terminam a novela juntos. Eles se casam e a personagem de Dieckmann perde a virgindade na noite de núpcias.

Final de Santana em Mulheres Apaixonadas

Professora de Religião e Geografia, Santana (Vera Holtz) passa por uma grande tribulação na novela Mulheres Apaixonadas. A mulher sofre com o alcoolismo e tem dificuldades para lidar com o vício ao longo da trama. No final da novela, a professora consegue uma vitória. Santana aparece em suas cenas finais mostrando que está sóbria e busca tratamento para continuar bem.

