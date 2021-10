O que acontece no final com Timóteo da novela Pega Pega?

Pega Pega está sendo reprisada na faixa das sete horas na Globo, e um dos personagens é Timóteo (Cacá Amaral), pai de Malagueta (Marcelo Serrado). Criminoso, ele é preso na trama e tem um fim nada feliz. Relembre o final de Timóteo na novela Pega Pega.

Final com Timóteo da novela Pega Pega?

Em Pega Pega, Timóteo comete uma série de crimes. O personagem é preso por ser o comandante de uma quadrilha que roubava caixas eletrônicos. Ele tem muita raiva de seu filho, Malagueta, por ele não ter o ajudado em seu último roubo, que culminou em sua prisão.

Após sair da cadeia, o vilão passa a infernizar Vitor – esse é o verdadeiro nome de Malagueta. Porém, o vilão não vai terminar a história vivo. Timóteo morre em um acidente de carro, e isso livra Malagueta de ser descoberto como o verdadeiro responsável pelo roubo do Carioca Palace.

Isso porque junto ao corpo do criminoso será encontrada a quarta mala do dinheiro roubado, o que faz a polícia acreditar que ele era a pessoa que faltava para a investigação ser concluída. “Acabei de receber uma ligação da Polícia Rodoviária. Queriam me comunicar sobre um acidente na estrada”, diz o delegado Siqueira (Marcello Escorel). “Eles fizeram o registro de dois óbitos. Um dos mortos, adivinhem quem é? Timóteo Nunes Filho”.

Qual será a próxima novela das 7?

Quanto Mais Vida Melhor contará a história de quatro personagens que morrerão em um acidente de avião. Porém, ao chegarem ao céu, eles vão receber de Deus uma nova chance de retornar à vida, mas com uma condição: depois de um ano, eles deverão morrer de fato.

Os protagonistas serão interpretados Giovanna Antonelli, Vladimir Brichta, Valentina Herszage e Mateus Solano – por coincidência, esses dois últimos atores estão atualmente no ar como pai e filha na reprise de Pega Pega.

A Globo ainda não oficializou a data de estreia, mas a trama deve entrar no ar ainda este ano.