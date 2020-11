A tão aguardada 17 ª temporada de Grey’s Anatomy estreou na quinta-feira (12), nos Estados Unidos. E causou surpresa com o retorno de um personagem importante para a série. O episódio especial, com duas horas de duração, também aborda a pandemia de Covid-19. Confira os spoilers!

Qual é a surpresa da estreia de Grey´s Anatomy?

O episódio de estreia surpreendeu com o retorno de Derek (Patrick Dempsey). O personagem morreu na 11ª temporada, em 2015, e voltou em um sonho da esposa, Meredith (Ellen Pompeo).

O Twitter oficial da série divulgou fotos da gravação, realizada em uma praia. Em algumas delas, os atores aparecem com máscaras, seguindo medidas de proteção necessárias.

O que sabemos sobre a 17ª temporada de Grey’s Anatomy?

A estreia marca um crossover com Station 19 e aborda a pandemia do novo coronavírus. “Talvez tenhamos alguns flashbacks. Talvez tenhamos algumas coisas fazendo referência à última temporada, só para nos dar um contexto do que vem por aí. Mas teremos um pequeno salto quando começarmos a temporada. Não vamos retomar exatamente do momento que paramos”, disse o ator Giacomo Gianniotti, em entrevista à EW.

Em entrevista ao Deadline, a showrunner Krista Vernoff comentou sobre a continuidade que desejava dar ao relacionamento de Teddy (Kim Raver) e Owen (Kevin McKidd).

“Eu acho que essas são questões que teremos que explorar na 17ª temporada. Direi que de todas as histórias que ficaram penduradas, essa foi a que mais me decepcionou. (…) Tivemos um episódio em que fomos capazes de articular e entender melhor o que está motivando o comportamento de Teddy, e não conseguimos transmiti-lo. Quem sabe, talvez isso mude entre agora e quando vamos filmar na 17ª temporada, mas eu sinto por Kim Raver. A deixamos em um lugar estranho. É atraente, mas por quê? A pergunta que não quer calar. Por que ela se sabotaria quando finalmente estava conseguindo seu final feliz.”

Vale lembrar que a 16ª temporada acabou no episódio 21, antes do previsto por causa do novo coronavírus.

Onde assistir Grey’s Anatomy?

Criada por Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy começou em 2005 e acompanha a rotina dos médicos do hospital Grey Sloan Memorial. A estreia da 17ª temporada ocorreu nos Estados Unidos e a previsão é de que chegue ao Brasil apenas em 2021. Por aqui, a série é transmitida pelo Sony Channel e está presente na Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay.