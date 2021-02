Em 2021, a Netflix trouxe diversos lançamentos incríveis e O Tigre Branco foi um deles. O filme é um drama policial que traz diversos temas polêmicos.

Assim, o filme estrelado por Priyanka Chopra Jonas traz diversos temas importantes para a sociedade e nos emociona bastante ao longo de 2h de duração.

Mas a produção tem dado o que falar por gerar curiosidades, polêmicas e muitas críticas positivas e negativas. Por isso, conheça os motivos de O Tigre Branco estar cada vez mais popular.

A história do filme

O filme conta a história de um motorista indiano cheio de ambição, que tenta escapar da pobreza por meio de muita astúcia e sagacidade. Ele decide se libertar da vida de servir a patrões ricos.

Baseado no best-seller O Tigre Branco

A produção da Netflix é baseada em um best-seller do jornal New York Times. O livro foi lançado em 2008 e escrito por Aravind Adiga e se tornou um dos mais vendidos do mundo.

Mas a pergunta que muitos fazem é sobre a veracidade dos fatos. O Tigre Branco é baseado em histórias reais? O autor afirma que a história tem inspiração nos motoristas de rickshaws (os famosos tuk tuks), que ele conviveu em sua viagem para a Índia.

Aravind construiu o personagem principal, Balram, por meio das características que ele observou nesses profissionais. Segundo o autor, os motoristas de rickshaws são fortes, inteligentes e possuem muita sabedoria.

Polêmicas de O Tigre Branco

O filme, além de emocionante e estimulante, traz diversas questões polêmicas sobre problemas que são constantes em nossa sociedade. Confira algumas polêmicas do filme:

Os patrões

Uma das polêmicas levantadas pela produção é a indignação por parte do personagem a respeito da servidão. O personagem principal não aguenta mais servir aos patrões ricos e, por isso, tenta subir na vida para sair da vida de servidão.

Essa questão levantada, então, nos leva a refletir sobre a desigualdade entre a classe trabalhadora e os empresários, deixando um questionando muito importante.

Vale tudo pelo sucesso?

Outro ponto importante levantado pelo filme O Tigre Branco é a forma como o personagem tenta se tornar bem-sucedido. Ele faz de tudo para conseguir sair da pobreza.

Assim, os espectadores se perguntam sobre a capacidade de deixar os seus princípios para trás para garantir uma vida melhor. A partir daí, começam a nascer diversas opiniões sobre o preço do sucesso.

A extrema pobreza retratada em O Tigre Branco

O filme também aborda a pobreza na Índia. A polêmica está na forma como a fotografia é trabalhada nas cenas que se passam nos locais mais pobres.

Socialismo x Capitalismo

Mais uma polêmica presente no filme, talvez até imperceptível para os menos sensíveis, é a presença do duelo entre Socialismo e Capitalismo e, até mesmo, entre vertentes do Socialismo.

Curiosidades sobre O Tigre Branco