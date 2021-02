2021 chegou com muitas estreias de séries por aí e uma delas emocionou os assinantes do streaming Netflix. Amigas Para Sempre foi lançada no último mês e já está fazendo muito sucesso.

Um dos motivos para o sucesso da série é a presença de Katherine Heigl, de Greys Anatomy. A atriz estava afastada das telinhas e, então, fez o seu retorno na série da Netflix.

A série é baseada em um livro best-seller do New York Times e conta uma história de amizade e amor. Saiba tudo sobre a série Amigas Para Sempre antes de assistir à produção.

A história de Amigas Para Sempre

Amigas Para Sempre conta a história de duas melhores amigas que se conheceram na adolescência e permanecem com uma amizade forte até a vida adulta.

Elas passam por diversos dramas, momentos sombrios e estão juntas em todos esses momentos. Em 10 episódios, você acompanha a vida de Kate (Sarah Chalke) e Tully (Katherine Heigl) que são amigas até que uma traição inesperada as separa.

As personagens de Amigas Para Sempre

- PUBLICIDADE. -

Um dos pontos fortes da série é a presença de personagens marcantes e interessantes, principalmente as protagonistas. Essas personagens representam o oposto uma da outra, servindo como um equilíbrio entre as amigas.

Conheça mais sobre as personagens de Amigas Para Sempre:

Kate Mularkey

A personagem interpretada por Sarahmorava em Firefly Lane quando conheceu a sua melhor amiga. Kate tem um jeito bem reservado de levar a vida. Com roupas mais discretas, óculos exagerados e uma inocência de criança, ela é a razão da dupla.

Uma personagem forte, mas, em simultâneo, bem sentimental. Ela gosta de filmes de ficção científica e é considerada nerd por boa parte da escola.

Ao longo dos anos, Kate vai trilhando a sua vida e constrói uma família, mas, ela se divorcia do seu marido e precisa lidar com a dificuldade de criar a filha nessa situação.

Um ponto importante é que Kate se sente frustrada por não ter seguido uma carreira de sucesso, ao contrário de sua amiga Tully, o que gera um certo desconforto entre as duas.

- PUBLICIDADE -

Tully Hart

Talulah é a amiga mais fashionista da dupla. Ela sempre teve uma personalidade forte e sabe lidar muito bem com os problemas que a vida entrega para ela.

Tully, apelido carinhoso, foi criada pela avó até que a sua mãe, Nuvem, pede a guarda da jovem de volta e a leva para morar em Firefly Lane. Nuvem tem víco em drogas e bebidas e Tully precisa lidar com esse problema da mãe, tendo que amadurecer logo cedo.

A personalidade de Tully encaminha-se para ser uma mulher independente e que prioriza a carreira e a realização profissional e financeira. Assim, Tully constrói uma carreira invejável e uma vida um pouco solitária.

Os looks de Tully Hart

Além das personagens já conquistarem o coração do espectador, outro ponto forte é o figurino da série, principalmente de Tully Hart. Ela, desde jovem, tem um estilo apaixonante, meio hippie e que vai se desenvolvendo ao longo dos anos.

Então, confira algumas das roupas de Tully Hart que marcaram a série:

- PUBLICIDADE -

Nas cenas da adolescência da dupla, Tully aparece com looks inspirados no estilo hippie, herdado de sua mãe Nuvem. Ela sempre está com calças jeans de cintura baixa. Além disso, aposta em croppeds e em peças feitas à mão, como bolsas de crochê.

Um detalhe no estilo de Tully Hart durante essa época é o uso de sombras coloridas e gloss. Ela sempre está com uma sombra verde ou azul, trazendo cor para o look.