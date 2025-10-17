Odete Roitman não morreu e web vai à loucura

Sim, Odete Roitman não morreu. Apensar de Marco Aurélio atirar na ricaça, a dona da TCA conseguiu sobreviver, e para isso contou com a ajuda de Freitas. O desfecho da personagem, o completo oposto da versão original, ganhou elogios em meio à críticas sobre o último capítulo.

A revelação de quem teria matado Odete aconteceu quando Marco Aurélio, que está em casa cumprindo prisão domiciliar por corrupção, tem um flashback da noite do crime. Ele entra armado no quarto de Odete, mas não tem coragem de atirar de imediato. A ricaça conta que Heleninha foi até seu quarto e atirou nela, mas que o tiro pegou na parede. Marco Aurélio vê a arma em cima da mesa, a envolve em um guardanapo e aponta para a bilionária.

Marco Aurélio faz o disparo e volta para seu quarto. Odete é encaminhada para o IML, mas no meio do caminho se levanta e o carro também para. Em seguida, ela aparece passando por uma cirurgia em um local improvisado, acompanhada de Freitas. Depois, ela parte para fora do Brasil.

“O único acerto da autora foi deixar nossa Odete viva”, escreveu uma seguidora. “Estou arrepiada com a Odete Roitman viva”, brincou outra fã da novela.

“Vamos fingir que a Odete estar viva não ficou extremamente mal explicado, né”, comentou outra telespectadora.

Embora parte do público tenha mostrado ter gostado do desfecho da personagem, a autoria do disparo dividiu opiniões. “A culpa foi da gente que criou expectativa….”, escreveu um internauta nas redes sociais.

