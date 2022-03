Onde assistir o Oscar 2022 hoje de graça e ao vivo

Chegou o grande dia em que os fãs de cinema esperam com ansiedade, a data da entrega de prêmios do Oscar. A cerimônia é realizada anualmente nos Estados Unidos e reúne estrelas que prestigiam alguns dos principais trabalhos do audiovisual que chegaram às telonas no ano anterior. Onde assistir o Oscar 2022? Desta vez a premiação não será transmitida na TV aberta.

Onde assistir o Oscar 2022?

O Oscar 2022 vai ser transmitido na plataforma streaming Globoplay (gratuitamente) e na TV a cabo, na TNT, este ano não contará com a exibição na televisão aberta. Em outros anos, a TV Globo exibia a cerimônia de forma parcial, por conta do Big Brother Brasil. Por isso, quem acompanhava pela emissora costumava perder parte da atração. Já em 2022, o canal não exibirá nada da premiação nas telinhas e optou por usar a Globoplay.

Globoplay: vai transmitir a cerimônia completa, para assistir o Oscar 2022 por lá você não precisará pagar nada, pois o conteúdo estará liberado para não assinantes. A única obrigatoriedade será criar uma conta gratuita na plataforma streaming.

Para isso você precisará de um e-mail válido, criará uma senha e também informará nome completo, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país em mora. Você receberá uma confirmação por e-mail e em seguida poderá usar a plataforma para assistir o Oscar 2022.

TNT na televisão: a emissora da TV a cabo também transmitirá a cerimônia completa. Para assistir o Oscar pela TNT é necessário ter o canal em seu pacote de TV por assinatura. Caso não tenha, entre em contato com a empresa que presta serviços na sua casa e peça uma modificação. O número da TNT também muda de acordo com a operadora de TV a cabo, confira no seu guia.

TNT no Youtube: para quem quer ficar de olho nos comentários dos famosos sobre o Oscar 2022, o Youtube do canal TNT vai contar com uma live. A transmissão não será da premiação e sim de comentaristas em tempo real sobre o assunto.

Quem vai apresentar o Oscar 2022?

A premiação desse ano será apresentada por três mulheres, as atrizes Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes. Desde 2019, o Oscar não contava com um apresentador fixo, a premiação havia mudado a dinâmica de entrega dos prêmios e experimentava novos formatos.

Que horas começa o Oscar?

Para quem for assistir o Oscar 2022 na Globoplay ou TNT, o tapete vermelho começará às 20h00, enquanto a cerimônia de fato vai ao ar apenas às 21h00.

Na Globoplay, a apresentação será de Maria Beltrão, com participação de Marcelo Adnet, Fábio Porchat e Dira Paes. Já na TNT, o Esquenta TNT – às 20h00 apenas para o tapete vermelho – será comandado por Murilo Rosa e Ikaro Kadoshi, enquanto a cerimônia ganhará comentários de Aline Diniz e Michel Arouca.

Oito categorias não serão entregues ao vivo

Com o objetivo de entregar uma cerimônia menos comprida e mais dinâmica, a academia resolveu deixar algumas categorias de fora da premiação ao vivo nesta edição. Os vencedores serão contemplados uma hora antes do Oscar 2022 começar.

Essas categorias serão: melhor trilha sonora original, melhor documentário curta-metragem, melhor curta animado, melhor curta live-action, melhor som, melhor maquiagem e penteado e melhor figurino. O público que assistir o Oscar 2022 ficará a par dos ganhadores com pequenos vídeos já editados que informarão quem venceu nas categorias que ficaram de fora do ao vivo.

