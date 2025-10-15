Onde assistir o Victoria’s Secret Fashion Show 2025 e que horas

Prepare-se para assistir o Victoria’s Secret Fashion Show 2025 nesta quarta-feira, 15 de outubro, a partir das 20h (de Brasília). Supermodelos como Gigi Hadid, Candice Swanepoel, e as brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrósio estão prontas para desfilar na icônica passarela com suas asas de anjo, no centro do palco do Steiner Studios, no Brooklyn, em Nova York.

Embora a festa repleta de estrelas não seja transmitida na TV tradicional, os fashionistas podem assistir ao desfile pela Prime Vídeo, a partir das 20h(de Brasília). Haverá transmissão também pelos canais sociais da @VictoriasSecret no Instagram, Tik Tok e Youtube.

Se você quer garantir um lugar na primeira fila para o pré-show, se conecte à transmissão a partir das 19h30.

Modelos do desfile de moda da Victoria’s Secret 2025

Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Alex Consani, Anok Yai, Ashley Graham, Barbara Palvin, Candice Swanepoel, Doutzen Kroes, Gigi Hadid, Joan Smalls, Lily Aldridge, Paloma Elsesser, Stella Maxwell e Taylor Hill retornarão ao Victoria’s Secret Fashion Show este ano.

Também haverá alguns rostos novos na passarela este ano, incluindo a estrela da WNBA Angel Reese, Barbie Ferreira, Daiane Sodre, Iris Law, Precious Lee, Quenlin Blackwell e Yumi Nu.

Pelo segundo ano consecutivo, o Victoria’s Secret Fashion Show contará com um lineup composto exclusivamente por mulheres. Este ano, Missy Elliott, Karol G, Madison Beer e o grupo de K-pop TWICE se apresentarão.

O desfile da VS retornou em 2024 após um hiato de seis anos, após enfrentar críticas sobre a falta de inclusão e positividade corporal da marca. “Lemos os comentários e ouvimos vocês”, escreveu a Victoria’s Secret no Instagram ao anunciar o desfile do ano passado. “O Victoria’s Secret Fashion Show ESTÁ DE VOLTA e refletirá quem somos hoje, além de tudo o que vocês conhecem e amam — o glamour, a passarela, as asas, o entretenimento musical e muito mais! Fiquem ligados… só fica mais icônico a partir daqui.”