Desfile da Victoria's Secret: brasileiras de 'Angel' no retorno de 2024

O mundo da moda testemunhou o retorno triunfal do icônico desfile da Victoria's Secret, que ocorreu na noite do de terça-feira, 15 de outubro de 2024, e trouxe consigo um brilho especial com a presença de das eternas "Angels" Adriana Lima e Alessandra Ambrosio, entre outras modelos brasileiras famosas.

Brasileiras no desfile da Victoria’s Secret

Entre as modelos que desfilaram nesta edição, algumas das brasileiras mais icônicas marcaram presença e roubaram a cena, entre elas Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Isabelli Fontana.

Tradicionalmente, as modelos brasileiras sempre tiveram destaque nos desfiles da Victoria’s Secret, com nomes como Gisele Bündchen se tornando sinônimos de glamour no evento.

Em 2024, o Brasil continua bem representado por uma nova geração de talentos, como Valentina Sampaio - primeira modelo Trans a desfilar pela Victoria's Secret.

Fim do desfile em 2019 e recomeço em 2024

O programa foi cancelado em 2019 após a transmissão de 2018, que atraiu apenas 3,2 milhões de espectadores, marcando a menor audiência na história do evento e o quinto ano consecutivo de declínio de audiência.

Este ano, a Victoria’s Secret investiu fortemente na renovação de sua imagem e no diálogo com o público moderno. A diversidade vista na passarela, tanto em termos de modelos quanto de conceitos de moda, sinaliza um novo capítulo para a marca, que busca se afastar das polêmicas do passado e ressurgir com um desfile mais inclusivo e sintonizado com os tempos atuais.

O desfile deste ano incluiu uma mistura de corpos, estilos e idades, com modelos de todas as partes do mundo. A diversidade racial e étnica foi um dos principais destaques, refletindo a multiculturalidade e a globalização da moda contemporânea.