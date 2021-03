Onde assistir os filmes indicados ao Oscar na categoria ‘Melhor Atriz’

Certamente, o Oscar 2021 será um evento que entrará na história. Isso ocorrerá, pois nunca antes a indústria cinematográfica passou por uma crise igual à pandemia em 2020. Como resultado, a grande maioria dos filmes com profissionais indicadas ao Oscar de Melhor Atriz tiveram seus lançamentos atrasados nos cinemas ou foram lançados digitalmente. Por isso, para ajudar quem quer conhecer os indicados da categoria, listamos abaixo onde assistir o filme das atrizes indicadas ao Oscar:

5 Filmes indicados ao Oscar na categoria ‘Melhor Atriz’

A temporada do Oscar de 2021 está finalmente em pleno andamento e sua cerimônia está marcada para 25 de abril. Após um longo ano de fechamentos de cinemas, constantes remodelações no calendário de filmes e muita confusão sobre o que está sendo transmitido, nós reunimos um guia útil para acompanhar todos os indicados ao Oscar deste ano. Prepare suas listas do que assistir até a grande premiação.

Viola Davis – A Voz Suprema do Blues

Já há algum tempo que críticos reconhecem Viola Davis como uma das melhores atrizes da atualidade, mas sua nova indicação ao Oscar não deixa de ser uma surpresa feliz. Em a Voz Suprema do Blues, Davis interpreta a cantora Ma Rainey em uma história real (romantizada) que discute a apropriação cultural de gêneros musicais criados por negros. Sua atuação é o maior destaque do filme e, certamente, possui grandes chances de levar o troféu de Melhor Atriz para casa. O filme está disponível na Netflix desde novembro de 2020.

Frances McDormand – Nomadland

Com estreia prevista para 15 de abril nos cinemas brasileiros, Nomadland é um dos filmes mais emocionantes da lista. Indicada ao Oscar de Melhor Atriz, Frances McDormand interpreta Fern, uma mulher que decide abandonar a sociedade após o colapso econômico da região em que trabalhava. Como resultado deste revés, ela decide viver um estilo de vida nômade para conhecer os Estados Unidos e, talvez, encontrar sua felicidade. Embora seja romantizado, o filme é diretamente baseado no livro Nomadland, escrito por uma jornalista que investigou o fenômeno de pessoas mais velhas que abandonaram suas vidas após a Grande Recessão entre 2007 e 2009

Carey Mulligan – Bela Vingança

Infelizmente, a pandemia também afetou o filme Bela Vingança, pois seu lançamento estava previsto para 18 de março; semana em que muitas cidades do país apertaram medidas de restrição contra o coronavírus. De toda forma, o longa e alimenta a discussão sobre a cultura de estupro. Seu roteiro acompanha a personagem Cassandra Thomas (interpretada por Carey Mulligan), uma ex-estudante de medicina que busca vingança por um acontecimento ocorrido durante sua passagem na faculdade.

Andra Day – The United States vs. Billie Holiday

Surpreendentemente, A Voz Suprema do Blues não é o único longa na categoria de Melhor Atriz que é inspirado em fatos reais (e música). A plataforma de streaming Hulu The United States vs. Billie Holiday lançou no exterior, mas não possui data de lançamento na América Latina; mais um dos filmes afetados pela pandemia. Embora não tenha sido vista em alguns lugares do mundo, a atuação de Andra Day como Billie Holiday é extremamente incrível neste filme que aborda o auge da carreira da cantora americana, quando acaba investigada pelo FBI como resultado do lançamento de uma música que protestava o linchamento de pessoas negras.

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman – onde assistir os filmes indicados ao Oscar

Pieces of a Woman é outro dos poucos filmes indicados à premiação que foram lançados no Brasil. A atuação de Vanessa Kirby no papel principal é um dos grandes trunfos do filme que acompanha “uma mulher emocionalmente destruída” e “isolada do parceiro”. Inspirado em experiências pessoais da vida de Kata Wéber, roteirista do longa, roteiro de Pieces of a Woman possui muita dor, mas é uma bela experiência cinematográfica.