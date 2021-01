Recentemente, a Netflix lançou um filme que está dando o que falar e emocionando muitos espectadores. Pieces of a Woman é uma produção que precisa ser comentada.

Um drama de melhor qualidade e que aborda um tema muito delicado: o luto. A perde de alguém que se ama, de um filho. Por isso, a produção é repleta de emoções. Então, preparamos um post completo sobre o filme, as polêmicas e muito mais.

Se você ainda não assistiu ao filme Pieces of a Woman, conheça mais sobre a história da trama. Ou se você já assistiu ao filme, que tal conhecer mais sobre as curiosidades e polêmicas? Confira mais.

A história de Pieces of a Woman

Primeiramente, vamos falar sobre a história do filme da Netflix. Pieces of a Woman conta a história do casal Martha e Sean. Eles esperam um bebê e planejam um parto domiciliar.

Mas, o dia tão esperado não sai como o planejado. A parteira chamada para conduzir o nascimento da filha do casal não consegue comparecer, enviando uma parteira substituta. Durante o parto, os batimentos do bebê começam a diminuir e o casal acaba perdendo a filha.

Então, os dois tentam sobreviver ao luto, passando por diversas dificuldades. Os dois acabam se afastando e não conseguem lidar bem com a perda.

Ao mesmo tempo, a mãe de Martha abre um processo contra a parteira responsável pelo nascimento da neta. O processo nnão tem a aprovação de sua filha, o que gera uma confusão ainda maior entre a família.

O drama traz cenas intensas, viscerais. A atuação de Vanessa Kibry está impecável e ela é uma das principais apostas para o Oscar 2021. Além da presença de Vanessa, atriz de The Crown, a produção conta com a presença de Shia LeBeouf.

Prêmios

Apesar de recente, o filme já ganhou alguns prêmios. Em 2020, levou para casa o prêmio de Melhor Filme no prêmio ARCA CinemaGiovani e recebeu indicação ao Leão de Ouro. Também recebeu indicação de Melhor Filme Canadense no Festival de Toronto.

Polêmicas envolvendo o filme Pieces of a Woman

O filme traz diversas polêmicas em sua própria trama que despertam opiniões diferentes. A principal é acerca da culpa da parteira, se ela é a responsável pela morte do bebê.

Além disso, o filme também traz uma polêmica sobre o parto natural domiciliar. O que está gerando bastante discussão entre os espectadores.

Mas, não é só na história do filme que você vai encontrar polêmicas. O ator principal, Shia Lebeouf, recentemente foi acusado de violência doméstica pelas suas ex-namoradas. Logo, os produtores e a atriz principal foram questionados sobre as acusões.

O filme é baseado em fatos reais?

Uma das principais perguntas a respeito do filme Pieces of a Woman é se ele é baseado em fatos reais, se a história realmente aconteceu.

Sim, o longa tem inspiração em uma história real. A roteirista Kata Wéber vivenciou um aborto e quis imprimir a sua história nessa produção tão bem feita.

O final

*Contém spoiler*. Um ponto que tem gerado questionamentos entre os espectadores é o final de Pieces of a Woman. O final do filme mostra uma criança, com seus 5, 6 anos, subindo em um pé de maçã.

Chamada de Luciana, a criança chega até o alto da árvore, enquanto sua mãe pede para que ela desça, para ir jantar. Logo, as duas conversam sobre o que Luciana quer jantar.

Assim, o final gera um questionamento sobre se Martha conseguiu se recuperar do luto e teve outra filha ou se ela está apenas sonhando com sua filha que morreu.

Dessa forma, a produção primorosa, de alta qualidade e atuações impecáveis ganhou a atenção dos espectadores e está no top 10 Brasil na Netflix. O filme é profundo e mexe com diversas emoções. Por isso, pode ser gatilho para quem ainda não superou uma perda.

Ou seja, vale muito a pena assistir a essa produção que tem uma direção incrível e vai fazer você se emocionar. O filme promete ganhar bons prêmios nos futuro.

