Elenco da novela Cara e Coragem: quem está na próxima trama das 7

Taís Araújo, Paolla Oliveira e Marcelo Serrado estão no elenco da novela Cara e Coragem - Foto: Reprodução/Instagram

O elenco da novela Cara e Coragem, próxima trama das sete, já começou a gravar as primeiras cenas. Com estreia prevista para maio deste ano, a história escrita por Claudia Souto gira em torno da vida de dois dublês publicitários, interpretados por Paolla Oliveira e Marcelo Serrado, e o assassinato de empresária Clarice (Taís Araújo).

Paolla Oliveira é Pat no elenco da novela Cara e Coragem

Paolla Oliveira é uma das protagonistas da novela Cara e Coragem. Ela interpreta Pat, uma mulher que trabalha como dublê publicitária. Depois de ser demitida junto com Moa da produtora em que trabalhava, ela e o colega abrem a própria agência de dublês. Ela é casada com Alfredo (Carmo Dalla Vecchia), que cuida de todas as tarefas domésticas.

Antes de começar o trabalho na nova novela das sete, Paolla foi a vencedora da Super Dança dos Famosos, em 2021. Sua última atuação em novelas foi em 2019, em A Dona do Pedaço, exibida no horário das 21h. Atualmente, ela namora o cantor Diogo Nogueira.

Marcelo Serrado é Moa

Marcelo Serrado se junta a Paolla Oliveira e os dois formam a dupla de dublês Pat e Moa. O personagem é pai solteiro e faz tudo por seu filho Chiquinho. A história dos dois vai se interligar com o misterioso assassinato de Clarice, uma empresária.

Seu último trabalho na TV foi na sexta temporada de Escolinha do Professor Raimundo, em 2020, quando ele reencarnou Crô, personagem de sucesso de Fina Estampa. Em novelas, esteve em O Sétimo Guardião, em 2018.

Taís Araújo é Clarice e Anita

Taís Araújo vai interpretar duas personagens na próxima novela das sete. Ela será Clarice, uma empresária poderosa assassinada misteriosamente. O crime será o fio condutor da trama. A atriz também dá vida a Anita, uma humilde massoterapeuta que é sósia da executiva morta.

Atualmente, a famosa é jurada do The Masked Singer Brasil. Seu último trabalho em novelas foi em 2019, quando interpretou Vitória em Amor de Mãe.

Elenco da novela Cara e Coragem

Ainda não há mais informações sobre o enredo da novela ou os outros personagens.

Os atores Raphael Logam, Vitória Bohn e André Luiz Frambach interpretam Ítalo, Lou e Rico, respectivamente. Os três também são dublês que topam entrar para a agência aberta por Pat e Moa. Carmo Dalla Vecchia interpreta Alfredo, marido da protagonista.

Bruno Fagundes, Ícaro Silva, Kiko Mascarenhas, Klara Castanho, Júlia Lund, Maria Eduarda de Carvalho, Marcos Veras, Mariana Santos, Mel Lisboa, Jennifer Nascimento, Guilherme Weber e Diogo Caruso são alguns dos atores confirmados no elenco da novela, mas seus personagens ainda não foram divulgados.

Cara e Coragem é escrita por Claudia Souto, mesma autora de Pega Pega, exibida no horário das 19h em 2017. Anteriormente, foi colaboradora em Morde & Assopra (2011), Caras e Bocas (2009), Sete Pecados (2007) e mais.

